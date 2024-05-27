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Законодательство РК

В Минтруда озаботились правами казахстанцев, работающих за рубежом

В Минтруда озаботились правами казахстанцев, работающих за рубежом, фото - Новости Zakon.kz от 27.05.2024 12:56 Фото: Zakon.kz
Министерство труда и социальной защиты населения РК ведет проработку двусторонних соглашений по обеспечению трудовых и социальных прав трудовых мигрантов со странами, привлекающими значительное число казахстанских граждан, передает Zakon.kz.

На сегодняшний день проекты соглашений по регулированию вопросов трудовой деятельности и защиты прав трудящихся-мигрантов разработаны с такими государствами, как: Турция, ОАЭ, Саудовская Аравия, Великобритания, Республика Корея, Израиль, Германия, Латвия и Новая Зеландия.

При этом уже достигнуто соглашение с Катаром, которое регламентирует порядок въезда, пребывания и выезда трудовых мигрантов, защиту их прав в части оплаты и условий труда, компенсаций и порядок возмещения ущерба при получении увечья во время исполнения трудовых обязанностей.

В дальнейшем все достигнутые двухсторонние соглашения позволят обеспечить трудовые и социальные права как трудовых мигрантов из Казахстана, так и из стран-контрагентов.

Также совместно с Министерством труда и занятости Республики Корея ведется работа по включению Казахстана в южнокорейскую систему Employment Permit System (далее – EPS), которая позволит нашим гражданам легально трудоустроится в Южной Корее, а также обеспечить им равные условия труда и защиту прав.

Кроме того, ведется работа по созданию центра для проведения обучения казахстанцев по системе EPS в городе Конаеве.

Ранее в Минтруда назвали страны, из которых трудовые мигранты приезжают в Казахстан.

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