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Топ-4 страны, из которых в Казахстан приезжают трудовые мигранты

Топ-4 страны, из которых в Казахстан приезжают трудовые мигранты, фото - Новости Zakon.kz от 27.05.2024 09:36 Фото: primeminister.kz
По состоянию на 1 мая 2024 года по разрешениям местных исполнительных органов на территории Казахстана осуществляют трудовую деятельность 13 733 иностранных гражданина. Об этом 27 мая 2024 года рассказали в Министерстве труда и социальной защиты населения (МТСЗН) РК, сообщает Zakon.kz.

Согласно информации МТСЗН, основными странами исхода трудовых мигрантов являются:

  • Китай – 4059 человек (29,5%);
  • Узбекистан – 1815 человек (13,2%);
  • Индия – 1192 человек (8,6%);
  • Турция – 1068 человек (7,7%).

Среди разрешений на привлечение иностранной рабочей силы (ИРС) имеются следующие категории:

  • 564 разрешения для руководителей и их заместителей (первая категория);
  • 2599 разрешений для руководителей структурных подразделений (вторая категория).
"Основная часть привлеченной ИРС относится к третьей (специалисты) и четвертой (квалифицированные рабочие) категориям – 5592 и 549 человек, соответственно. Также на сезонные работы привлечены 1639 человек, а в рамках корпоративного перевода – 2790 человек".Пресс-служба МТСЗН РК

По данным ведомства, на данный момент в Казахстане насчитывается 1762 работодателя, использующих ИРС. На них работают более 455,5 тыс. граждан Казахстана, что составляет 99% от общей численности работников.

По видам экономической деятельности наибольшее количество работают в сферах:

  • строительства – 4222 человек (30,7%);
  • сельского, лесного и рыбного хозяйства – 1686 человек (12,2%);
  • административного и вспомогательного обслуживания – 1652 человек (12%);
  • горнодобывающей промышленности и разработки карьеров – 1276 человек (9,2%);
  • обрабатывающей промышленности – 1300 человек (9,4%);
  • профессиональной, научной и технической деятельности – 806 человек (5,8%).

"В целях защиты внутреннего рынка труда Министерством труда и социальной защиты населения РК ежегодно устанавливается и распределяется квота на привлечение в республику иностранных специалистов. В 2024 году общая квота установлена в размере 0,23% по отношению к численности рабочей силы в республике, или 22 тыс. единиц", – напомнили в Минтруда.

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Квоту на привлечение иностранной рабочей силы на 2024 год уменьшили в Казахстане
, фото - Новости Zakon.kz от 27.05.2024 09:36

По состоянию на 1 апреля 2024 года по разрешениям местных исполнительных органов на территории Казахстана осуществляли трудовую деятельность 13 536 иностранных граждан. Более подробно об этом здесь.

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