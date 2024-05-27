Топ-4 страны, из которых в Казахстан приезжают трудовые мигранты
Согласно информации МТСЗН, основными странами исхода трудовых мигрантов являются:
- Китай – 4059 человек (29,5%);
- Узбекистан – 1815 человек (13,2%);
- Индия – 1192 человек (8,6%);
- Турция – 1068 человек (7,7%).
Среди разрешений на привлечение иностранной рабочей силы (ИРС) имеются следующие категории:
- 564 разрешения для руководителей и их заместителей (первая категория);
- 2599 разрешений для руководителей структурных подразделений (вторая категория).
"Основная часть привлеченной ИРС относится к третьей (специалисты) и четвертой (квалифицированные рабочие) категориям – 5592 и 549 человек, соответственно. Также на сезонные работы привлечены 1639 человек, а в рамках корпоративного перевода – 2790 человек".Пресс-служба МТСЗН РК
По данным ведомства, на данный момент в Казахстане насчитывается 1762 работодателя, использующих ИРС. На них работают более 455,5 тыс. граждан Казахстана, что составляет 99% от общей численности работников.
По видам экономической деятельности наибольшее количество работают в сферах:
- строительства – 4222 человек (30,7%);
- сельского, лесного и рыбного хозяйства – 1686 человек (12,2%);
- административного и вспомогательного обслуживания – 1652 человек (12%);
- горнодобывающей промышленности и разработки карьеров – 1276 человек (9,2%);
- обрабатывающей промышленности – 1300 человек (9,4%);
- профессиональной, научной и технической деятельности – 806 человек (5,8%).
"В целях защиты внутреннего рынка труда Министерством труда и социальной защиты населения РК ежегодно устанавливается и распределяется квота на привлечение в республику иностранных специалистов. В 2024 году общая квота установлена в размере 0,23% по отношению к численности рабочей силы в республике, или 22 тыс. единиц", – напомнили в Минтруда.
По состоянию на 1 апреля 2024 года по разрешениям местных исполнительных органов на территории Казахстана осуществляли трудовую деятельность 13 536 иностранных граждан. Более подробно об этом здесь.