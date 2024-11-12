Трудоустройство казахстанцев за рубежом: утверждены правила

Министерство труда и социальной защиты подготовило Правила взаимодействия центров трудовой мобильности с частными агентствами занятости по организации трудовой деятельности граждан Казахстана за рубежом, сообщает Zakon.kz.

Правила определяют порядок взаимодействия центров трудовой мобильности с частными агентствами занятости по организации трудовой деятельности граждан Казахстана за рубежом.

Цель правил:

организация курсов подготовки, переподготовки, повышения профессиональных квалификаций и навыков граждан РК, выезжающих по трудоустройству за рубеж;

обеспечение мер защиты трудовых прав граждан РК в период осуществления трудовой деятельности за рубежом.

Деятельность, связанная с трудоустройством граждан Казахстана за рубежом, осуществляется частными агентствами занятости (ЧАЗ) и не относится к лицензируемым видам деятельности.

Действие правил распространяется на ЧАЗ, занимающиеся трудоустройством за рубежом казахстанских граждан по выделенным квотам в рамках заключенных и ратифицированных межправительственных соглашений с зарубежными странами.

Трудоустройство казахстанцев за рубежом осуществляется при условии гарантии ЧАЗ по возврату работника по истечении срока договора в свою страну, в том числе путем внесения на имя работника гарантийного взноса в банки страны трудоустройства в соответствии с типовым договором об оказании услуг по трудоустройству за рубежом.

ЧАЗ после внесения гарантийного взноса в иностранные банки в соответствии с законодательством страны трудоустройства представляет письменное подтверждение о внесении центру трудовой мобильности в регионе, определенного Правительством для организации предвыездной подготовки.

Для организации работ по трудоустройству граждан РК за рубежом в рамках установленной квоты, предоставляемой иностранными работодателями, центр трудовой мобильности заключает меморандум с ЧАЗ.

Предусматривается, что для исключения риска неисполнения сторонами своих обязанностей, а также в целях обеспечения антикоррупционной прозрачности между участниками процесса трудоустройства за рубежом заключается трехсторонний договор об оказании услуг по трудоустройству за рубежом между соискателем, центром трудовой мобильности и ЧАЗ.

После заключения договора между участниками процесса трудоустройства за рубежом (за границей), трехсторонний договор размещается центром трудовой мобильности в информационной системе ЭБТ.

ЧАЗ ежеквартально до 5 числа месяца посредством государственного информационного портала ЭБТ предоставляет центру трудовой мобильности информацию о количестве лиц, обратившихся за трудовым посредничеством и трудоустроенных за рубежом, в разрезе профессий (специальностей) и стран.

Кроме того, говорится, что ЧАЗ для улучшения качества предоставляемых услуг для граждан РК в кампаниях в стране трудоустройства вправе заключать дополнительные соглашения к договору с работодателями, с применением международного стандарта ISO 27001.

Квалификационные требования, предъявляемые к частным агентствам занятости

Для ЧАЗ, претендующих на участие в трудоустройстве казахстанцев за рубежом, устанавливаются следующие квалификационные требования:

не менее пяти лет опыта работы в осуществлении деятельности по оказанию услуг в сфере трудового посредничества;

наличие штата квалифицированных работников, в том числе руководителей, специалистов, имеющих высшее (и/или послевузовское), со знанием английского языка, техническое и профессиональное образование, а также стаж и опыт практической работы по оказанию услуг в сфере занятости населения или кадрового обеспечения не менее одного года;

наличие технических и материальных ресурсов для своевременного исполнения обязательств по обеспечению организации трудовой деятельности за рубежом;

отсутствие задолженности по социальным видам платежей и налогам;

наличие помещения или здания на праве собственности (хозяйственного ведения или оперативного управления) или аренды;

наличие государственной регистрации юридического лица в органах юстиции либо в качестве индивидуального предпринимателя в налоговых органах;

юридическое лицо, не должно находиться на стадии банкротства либо ликвидации.

Уполномоченный орган на основе заключенных и ратифицированных межправительственных соглашений с зарубежными странами запрашивает и получает перечень вакансий на трудоустройство граждан Республики Казахстан за рубежом с указанием специальностей в разрезе сфер и отраслей, а также требованиям к ним (далее – перечень вакансий).

В правилах устанавливается, что перечень вакансий содержит следующие сведения:

наименование организации;

адрес местонахождения;

контактные данные;

вид деятельности;

условия труда;

размер оплаты труда;

график работы;

тип занятости;

наличие стажировки;

опыт работы;

уровень образования и квалификации;

Уполномоченный орган в течение пяти рабочих дней с момента получения направляет перечень вакансий, полученных от иностранных государств на рассмотрение местным исполнительным органам по вопросам социальной защиты и занятости населения.

После чего местный исполнительный орган по вопросам социальной защиты и занятости населения в трехдневный срок направляет перечень вакансий, полученных от иностранных государств центрам трудовой мобильности.

В свою очередь Центр трудовой мобильности в течение трех рабочих дней после получения от местного исполнительного органа по вопросам социальной защиты и занятости населения перечня вакансий, полученных от иностранных государств, размещает их в открытом доступе на сайте enbek.kz.

На основании перечня вакансий ЧАЗ осуществляет подбор соискателей для трудоустройства за рубежом путем информирования в средствах массовой информации, в том числе посредством интернет-ресурсов о предоставляемых услугах по трудоустройству за рубежом с указанием перечня вакансий и стран, предлагающих работу гражданам Казахстана.

Согласно правилам ЧАЗ обеспечивает принятие мер по недопущению дискриминации по полу, национальной и расовой принадлежности, вероисповеданию, принадлежности к определенной социальной группе, политическим убеждениям и иным формам дискриминации при оказании услуг по трудоустройству за рубежом.

При этом запрещается оказание услуг ЧАЗ соискателям несовершеннолетнего возраста, обратившимся за получением услуг по трудоустройству за рубежом.

ЧАЗ осуществляется полная консультация по трудоустройству и подбор подходящей работы для соискателей, желающим трудоустроиться за рубежом.

Для этого ЧАЗ информирует соискателя о его правах и обязанностях, условиях труда, периоде трудоустройства, предлагаемой заработной плате, необходимых навыках и знаниях.

Соискатель после оформления в качестве лица, желающего трудоустроиться за рубежом, на основе представленной информации ЧАЗ подбирает вакансию.

После получения информации о порядке трудоустройства за рубежом от ЧАЗ, при положительном решении оформляется в качестве лица, желающего работать за рубежом в карьерном центре региона.

После положительного медицинского осмотра осуществляется предварительный подбор подходящей вакансии, затем заключается трехсторонний договор между соискателем, центром трудовой мобильности и ЧАЗ.

После заключения трехстороннего договора соискатель в течение пяти рабочих дней производит оплату стоимости в ЧАЗ за получение услуг по языковому обучению, подготовке, переподготовке и повышению квалификации.

Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 25 ноября.