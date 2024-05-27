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Казахстанцев призывают к бдительности в связи с деятельностью криптокомпании

Казахстанцев призывают к бдительности в связи с деятельностью криптокомпании, фото - Новости Zakon.kz от 27.05.2024 12:57 Фото: unsplash
Международный финансовый центр Астана (МФЦА) сегодня, 27 мая 2024 года, обратился к казахстанцам с важным предупреждением, касающимся деятельности Astana Exchange, сообщает Zakon.kz.

Как следует из информации, Комитет МФЦА по регулированию финансовых услуг (AFSA) предупреждает общественность о том, что компания, называющая себя Astana Exchange и предлагающая услуги по обмену криптовалюты, якобы является мошеннической.

В комитете считают, что эта компания использует поддельную лицензию для оказания финансовых услуг.

"В результате проведенного анализа AFSA установил, что организация не зарегистрирована в МФЦА и не имеет действующей лицензии на оказание финансовых услуг. Таким образом, ее деятельность противоречит нормам актов МФЦА", – говорится в сообщении AFSA.

Казахстанцев призывают проверять публичный реестр, содержащий подробную информацию о компаниях, лицензированных и/или зарегистрированных AFSA.

"AFSA настоятельно рекомендует не отвечать ни на какие сообщения, касающиеся этого мошенничества, и ни при каких обстоятельствах не вступать в деловые отношения с данной компанией, а также не отправлять и не передавать деньги какой-либо стороне в связи с этим мошенничеством".Пресс-служба МФЦА

22 мая 2024 года сообщалось, что в Казахстане набирает обороты новый вид мошенничества. В полиции предупредили, что в последнее время регистрируются факты, когда злоумышленники звонят или пишут в WhatsApp, представившись медицинскими работниками.

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