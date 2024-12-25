МФЦА в 2024 году привлек рекордное количество инвестиций

В 2024 году Международный финансовый центр «Астана» (МФЦА) привлек 3,1 миллиардов долларов инвестиций. Из них 2,1 млрд долларов — портфельные инвестиции на бирже Astana International Exchange (AIX) и 1 млрд долларов — инвестиции участников МФЦА, сообщает Zakon.kz.

При этом за все годы работы привлечено 14 млрд долларов США (6,7 млрд долларов – портфельные инвестиции, 7,3 млрд долларов — инвестиции участников МФЦА).

За год в МФЦА было зарегистрировано более 1100 новых компаний-участников, тогда как в прошлом году их количество составило более 600. Всего зарегистрировано более 3500 компаний из 85 стран, включая США, Великобританию, Китай, Турцию, Сингапур и другие. Среди компаний, зарегистрированных в 2024 году, доля финансовых компаний составила 36%, следует из отчета центра.

Интересные цифры по этим компаниям:

на сферу информации и связи приходится 10%,

на профессиональную, научную и техническую деятельность — 8%,

на горнодобывающую промышленность — 8%,

поставщиков вспомогательных услуг — 1%,

компании из сферы оптовой и розничной торговли — 18%,

19% представлены прочими нефинансовыми секторами.

По итогам трех кварталов текущего года участники МФЦА выплатили налоги в бюджет Казахстана на сумму 41,3 млрд тенге, что на 4,3 млрд тенге больше, чем за весь прошлый год.

Биржа Astana International Exchange продолжает динамично развиваться и результаты за 2024 год говорят сами за себя.

Общий объем торгов ценными бумагами на AIX в 2024 году составил более 1,3 млрд долларов США, что выше, чем объем торгов на AIX с момента запуска биржи в ноябре 2018 года до 31 декабря 2023 года.

В официальный листинг вошли 133 выпуска ценных бумаг (всего 252 листинга), включая 7 долевых инструментов, 10 структурированных продуктов и 116 долговых инструментов.

Количество индивидуальных счетов казахстанских инвесторов, открытых через участников рынка в центральном депозитарии AIX, превысило 1,9 млн, что демонстрирует рост интереса частных инвесторов к рынкам капитала.

Ранее мы рассказали, что МФЦА лидирует в регионе Центральной Азии и Восточной Европе (согласно рейтингу Global Financial Centres Index36), опередив такие города, как Прага, Варшава, Стамбул, Будапешт и др. В общем рейтинге город Астана поднялся на четыре позиции и занял 62-е место среди всех финансовых центров мира.