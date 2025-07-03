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Общество

Покупка оружия в Казахстане: МВД разъяснило, что изменилось

МВД, правила, продажа, Казахстан, оружие, фото - Новости Zakon.kz от 03.07.2025 10:03 Фото: pexels
В Министерстве внутренних дел (МВД) Казахстана сегодня выступили с интересным и важным заявлением. В нем разъяснены поправки в закон "О государственном контроле за оборотом отдельных видов оружия", сообщает Zakon.kz.

В ведомстве напомнили, что 18 марта 2025 года принят закон по вопросам воинской службы в резерве и перераспределения функций отдельных госорганов, которым были внесены поправки в закон "О государственном контроле за оборотом отдельных видов оружия".

Тогда были внесены поправки в части исключения военнослужащих, находящихся в резерве, из категории лиц, не предоставляющих медицинские заключения при приобретении оружия.

В связи с этим, уточнили в МВД, внесены изменения в приказы министра внутренних дел, регламентирующие оборот гражданского и служебного оружия.

"Требования по приобретению оружия остаются прежними. Других изменений в правила оборота гражданского и служебного оружия не вносилось".Пресс-служба МВД РК

Оружие подразделяется на боевое ручное стрелковое, гражданское и служебное.

Так, к гражданскому оружию относится оружие самообороны, спортивное, охотничье, сигнальное и охолощенное оружие. Гражданское спортивное пневматическое оружие с дульной энергией не более 7,5 Дж и калибром до 4,5 мм, а также сигнальное оружие приобретается в оружейном магазине по предъявлению справки об отсутствии судимости, проверке знании Правил безопасного обращения с оружием, сведений из Центра психического здоровья и удостоверения спортсмена, без разрешения ОВД.

Владелец сигнального оружия после его приобретения в течение семи дней обязан зарегистрировать его в ОВД.

Охолощенное оружие реализуется кинематографическим организациям, театрам, циркам, музеям и юридическим и физическим лицам, имеющим лицензии на коллекционирование.

Механические распылители, аэрозольные и другие устройства, снаряженные слезоточивыми или раздражающими веществами, оружейные магазины реализуют без разрешения на их приобретение после проведения инструктажа по безопасному обращению с оружием и проставлением подписи покупателя о прохождении инструктажа в книге учета оружия и патронов к нему.

Для приобретения охотничьего оружия граждане предоставляют в ОВД медицинское заключение об отсутствии противопоказаний, справку о прохождении курсов по безопасному обращению с оружием, удостоверение охотника.

Кроме того, владелец обязан создать условия для хранения оружия.

"Все разрешительные документы в сфере оборота гражданского и служебного оружия выдаются в электронном формате через портал электронного правительства "Е-лицензирование".Глава управления Комитета административной полиции МВД Асылбек Идирисов

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, фото - Новости Zakon.kz от 03.07.2025 10:03
Продажа оружия в Казахстане: изменены правила

14 июня стало известно, что в Алматы начали проверять владельцев гражданского оружия. По данным пресс-службы Департамента полиции, в мегаполисе числится около 42 тыс. владельцев оружия, предназначенного для охоты, спорта и самообороны.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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