Почему казахстанцы снова и снова попадаются на крючок мошенников

Принято считать, что жертвами мошенников чаще всего становятся люди без критического мышления. А еще пожилые и дети. Но это не так. Практикующий психолог Дмитрий Дябин объяснил, почему люди продолжают верить аферистам, сообщает Zakon.kz.

По словам специалиста, телефонные мошенники – профессионалы своего дела.

Он подчеркивает, что они используют примитивные, но очень действенные механизмы, запугивая жертву, вызывая панику.

"Поэтому ни общий уровень образования, ни уровень интеллекта жертвы тут не играют существенной роли: всех можно напугать и обмануть. Но вот информированность о том, что такие схемы бывают и что они работают вот так-то и так-то, вполне может помочь человеку не поверить в обман". Дмитрий Дябин

Эксперт уточняет, чтобы сохранить способность мыслить здраво, когда тебя пытаются запугать, в первую очередь, нужно взять небольшую паузу и выдохнуть. Также можно поговорить с кем-то, кто находится рядом.

"Если сковывает страх, то можно сказать, что вы не даете согласия на проведение каких-либо банковских операций, и повесить трубку. Или же можно сказать, что сейчас говорить неудобно и вы перезвоните. Главное – повесить трубку, не дожидаясь ответа". Дмитрий Дябин

Как сказано в публикации издания Stopfake.kz, если страх и тревога не отпускают и после завершения разговора, то позвоните в банк по номеру, указанному на вашей карте, и уточните, в безопасности ли ваши счета.

Кроме того, Дябин заявил, что не существует фраз, по которым можно моментально распознать телефонного мошенника.

"Мошенники могут говорить очень правдоподобные вещи, и человек, не являющийся специалистом в банковской сфере, вряд ли сможет их "раскусить". Они втираются в доверие, "давят на авторитет", представляясь специалистами по безопасности или банковскими сотрудниками, указывая на то, что знают больше, и вы обязаны им довериться". Дмитрий Дябин

Пожилым и очень доверчивым психолог рекомендует вообще не отвечать на звонки с номеров, не записанных в их телефонной книге.

"Но это не 100% гарантия, все-таки сейчас мошенники умеют подделывать номера. Поэтому стоит предупредить, что с кем бы они ни говорили, если речь заходит о деньгах (займах, банковских картах, кредитах), то нужно сразу же класть трубку и перезванивать либо в банк, либо тому, кто якобы звонил, и уточнять, действительно ли это были они". Дмитрий Дябин

В заключение специалист дал совет, что делать человеку, если он лишился денег и продолжает винить себя.

"Если человек злится на мошенников или жалеет о потерянных деньгах, то это совершенно нормальные эмоции, и их нужно просто прожить. То, что человек поверил мошенникам, не говорит о том, что он глупый или какой-то не такой, и об этом нужно помнить". Дмитрий Дябин

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