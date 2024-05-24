Стало известно, где сняли видео с жестоким избиением женщины, шокировавшее Казнет
Ни в одном из пабликов, где разместили видео, не указана география его происхождения. И по умолчанию казахстанцы решили, что эти жестокие кадры сняты в Казахстане. Пользователи в комментариях ужасаются жестокости избивающего и требуют его найти и наказать по всей строгости.
Однако, как выяснилось, это произошло не в Казахстане, а в Китае. Данное видео появилось в китайском сегменте соцсетей, в частности в X, 18 мая 2024 года. Нигде не пишут, что стало с избитой женщиной. Лишь в одной публикации указано, что она впала в кому, а причиной избиения стал отказ встречаться.
厲害厲害！太厲害了 pic.twitter.com/bVozyM6gFl— 0 (@lammichaeltw) May 18, 2024
Ранее в Казахстане, в Таразе, на видео попало избиение женщины на улице и попытка силой затолкать ее в машину.