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Стало известно, где сняли видео с жестоким избиением женщины, шокировавшее Казнет

Китай, Казахстан, жестокое избиение женщины, фото - Новости Zakon.kz от 24.05.2024 11:14 Фото: коллаж видео X/lammichaeltw
С вечера 23 мая в Казнете распространяют видео с жестоким избиением женщины прямо на дороге, сообщает Zakon.kz.

Ни в одном из пабликов, где разместили видео, не указана география его происхождения. И по умолчанию казахстанцы решили, что эти жестокие кадры сняты в Казахстане. Пользователи в комментариях ужасаются жестокости избивающего и требуют его найти и наказать по всей строгости.

Однако, как выяснилось, это произошло не в Казахстане, а в Китае. Данное видео появилось в китайском сегменте соцсетей, в частности в X, 18 мая 2024 года. Нигде не пишут, что стало с избитой женщиной. Лишь в одной публикации указано, что она впала в кому, а причиной избиения стал отказ встречаться.

Ранее в Казахстане, в Таразе, на видео попало избиение женщины на улице и попытка силой затолкать ее в машину.

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