В Казахстане хотят ужесточить наказание за вождение без прав

Фото: pixabay

Министр внутренних дел Казахстана Ержан Саденов на заседании правительства 30 июля 2024 года рассказал о планах ужесточить наказание за вождение без прав и в состоянии алкогольного опьянения, сообщает Zakon.kz.

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