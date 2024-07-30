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В Казахстане хотят ужесточить наказание за вождение без прав

авто, МВД, Саденов , фото - Новости Zakon.kz от 30.07.2024 12:03 Фото: pixabay
Министр внутренних дел Казахстана Ержан Саденов на заседании правительства 30 июля 2024 года рассказал о планах ужесточить наказание за вождение без прав и в состоянии алкогольного опьянения, сообщает Zakon.kz.

Спикер отметил, что ужесточается наказание для "любителей скоростной езды". Соответствующий закон внесен на рассмотрение Сената.

"Документом также вводится запрет на получение прав на семь лет лицам, которые, не имея их, садились за руль в пьяном виде", – уточнил Ержан Саденов.

26 апреля 2024 года стало известно, что Комитет административной полиции разработал изменения и дополнения в правила дорожного движения. О том, сколько нарушений ПДД выявила полиция с начала года, можете узнать здесь.

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