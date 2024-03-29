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Законодательство РК

Ужесточить наказание за распространение "веселящего газа" намерены в Казахстане

Ужесточить наказание за распространение &quot;веселящего газа&quot; намерены в Казахстане, фото - Новости Zakon.kz от 29.03.2024 13:57 Фото: unsplash
Официальный представитель МВД РК Шынгыс Алекешев на брифинге ведомства 29 марта 2024 года рассказал, что в Казахстане планируется ужесточить ответственность за распространение сильнодействующих веществ. В первую очередь – за "веселящий газ", сообщает корреспондент Zakon.kz.

По его словам, сейчас на рассмотрении Парламента находится законопроект, предусматривающий ужесточение ответственности за незаконный оборот сильнодействующих веществ.

"Это в первую очередь так называемый "веселящий газ", который активно реализуется сейчас в ночных клубах", – заявил Шынгыс Алекешев.

Официальный представитель МВД РК напомнил, что в 2021 году уголовная ответственность за "синтетику" приравнена к героину и кокаину и наступает уже с 1 грамма.

"Это предусматривает лишение свободы от пяти до 20 лет либо пожизненно с конфискацией имущества (ст. 297 УК РК). В 2023 году к наркотикам отнесен "трамадол" – опийный анальгетик, который стал причиной наркомании миллионов людей во всем мире. Уголовная ответственность за его оборот наступает уже с двух таблеток, это 0,1 грамма активного вещества. Особо крупный размер – 10 граммов вещества", – сказал он.

Адвокат, член Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике Айман Умарова на третьем Национальном курултае 15 марта 2024 года высказалась о вовлечении молодежи в сбыт наркотиков и призвала наказывать сбытчиков, а не посредников.

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