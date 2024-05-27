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Сколько заключенных пытались совершить побег, рассказали в МВД

Сколько заключенных пытались сбежать из колоний, рассказали в МВД, фото - Новости Zakon.kz от 27.05.2024 16:02 Фото: Zakon.kz
Официальный представитель МВД Шынгыс Алекешев на брифинге 27 мая рассказал, сколько заключенных пытались сбежать из колоний и почему у них это не получилось, сообщает корреспондент Zakon.kz.

По словам Шынгыса Алекешева, на сегодняшний день в колониях установлено более 39 тыс. видеокамер. В них предусмотрены функции аналитики и контроля, а также имеется сигнализация о проникновении в запретные зоны и перекрытии объектива.

Изображение с камер видеонаблюдения выводится в ситуационный центр Комитета уголовно-исполнительной системы и одновременно в органы прокуратуры, что позволяет обеспечить постоянный контроль в режиме реального времени.

"Указанные меры дали положительный эффект. Жалобы на незаконные действия сотрудников сократились в восемь раз. С момента ввода данной системы выявлено порядка 24 тыс. нарушений режима содержания со стороны осужденных. Предотвращено 43 суицида и четыре попытки побега", – сообщил официальный представитель МВД Шынгыс Алекешев.

Он подчеркнул, что среди некоторых осужденных ввиду нежелания соблюдать порядок отбывания наказания появилась тенденция умышленно ломать эти видеокамеры. Таким образом, всего было повреждено и выведено из строя 683 камеры видеонаблюдения. Поэтому в Уголовный кодекс были внесены соответствующие поправки.

"В частности, введена новая статья 428-1 "Умышленное уничтожение или повреждение системы видеонаблюдения в учреждениях УИС, следственных изоляторах, изоляторах временного содержания". Санкция статьи предусматривает лишение свободы до семи лет", – уточнил Шынгыс Алекешев.

Ранее сообщалось о побеге заключенных из ИВС в Актобе. Инцидент произошел в ноябре 2023 года. Один из беглецов проходил по делу о краже в ювелирном магазине на 20 млн тенге, а его сокамерником оказался подозреваемый в хулиганстве. 

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МВД РК Казахстан 2024 год Заключенные Колонии Побеги
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