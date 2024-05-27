В СКО жители пострадавших микрорайонов знакомятся со строительством новых домов в мкр. Солнечный-2

Строительство 520 домов для пострадавшего населения активно продолжается в новом микрорайоне Солнечный-2 в Петропавловске.

В возведении домов задействовано 23 компании. Основная их часть базируется в СКО, двое подрядчиков были приглашены. Речь идет о компаниях из города Астаны и Темиртау. На прошлой неделе к работам подключились стройотрядовцы. Это студенты учебных заведений, которые специализируются на строительной сфере.

Фото: акимат СКО

Житель микрорайона Подгора Александр Корчига оценил строительство новых домов в микрорайоне Солнечный-2. После паводка дом горожанина, где он жил с супругой и сыном, восстановлению не подлежит.

"Честно, мне понравилось. И качество строительства понравилось. Здесь свежий воздух, край города, леса вокруг. Критерии дома: чтобы комнаты были, туалет и ванная, участок земли. Мы всю жизнь прожили в частном доме и хочется, чтобы был свой огород, баня. Спасибо государству, что делают все возможное, чтобы вернуть людей к нормальной жизни". Житель Петропавловска Александр Корчига