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Законодательство РК

В СКО очередные пострадавшие от паводка заселились в новые 47 домов

Вручил ключи от 47 новых домов пострадавшим североказахстанцам от паводка, фото - Новости Zakon.kz от 20.06.2024 17:34 Фото: акимат СКО
В Северо-Казахстанской области по поручению главы государства оперативно решается жилищный вопрос пострадавших от паводка. В новом микрорайоне Бірлік идет строительство домов, на котором задействовано 1,5 тыс. человек. Все дома будут сданы согласно графику.

Две недели назад в новом микрорайоне Бірлік обладателями первых домов стали 53 семьи. Сегодня состоялась церемония вручения ключей владельцам еще 47 домов с участием заместителя премьер-министра РК Каната Бозумбаева, акима СКО Гауеза Нурмухамбетова и заместителя председателя фонда "Қазақстан халқына" Ляззат Чинкисбаевой.


"Дома были построены в сжатые сроки, чтобы заселить всех пострадавших от паводков до наступления холодов. Сегодня я прибыл в регион по поручению президента, чтобы проверить качество возводимого жилья. Темпы строительства хорошие и главное – их не сбавлять. Думаю, область уложится в установленные сроки по ликвидации последствий паводков". Заместитель премьер-министра РК Канат Бозумбаев
Вручил ключи от 47 новых домов пострадавшим североказахстанцам от паводка, фото - Новости Zakon.kz от 20.06.2024 17:34

Фото: акимат СКО

Первые 100 домов построены на средства фонда "Қазақстан халқына".

Вместе с тем продолжается строительство 600 домов на средства компаний Kaspi, Kazakhmys и Kazminerals management. Североказахстанский завод ЗИКСТО приобрел бытовую технику и мебель для новоселов.

Вручил ключи от 47 новых домов пострадавшим североказахстанцам от паводка, фото - Новости Zakon.kz от 20.06.2024 17:34

Фото: акимат СКО

После церемонии вручения Канат Бозумбаев и Гауез Нурмухамбетов посетили новые дома и поздравили с новосельем семьи Галии Хамзиной и Александра Ошмарова.

"Сегодняшний день запомню надолго, эмоции переполняют. Очень рада, что буду жить в таком красивом доме, что у меня будет свой участок, где будут цветы. Дом светлый, просторный, частично мебелирован, заезжай и живи. Спасибо нашему государству за заботу, что не оставили нас в трудный час", – рассказала Галия Хамзина.
Вручил ключи от 47 новых домов пострадавшим североказахстанцам от паводка, фото - Новости Zakon.kz от 20.06.2024 17:34

Фото: акимат СКО

"22 года жили в Подгоре, привыкли с женой к частному дому. Будем обживаться, условия замечательные, супруга рада, что кухня большая, она любит готовить, двор наша общая радость, есть, где разгуляться, сделать красоту. Сегодня мы выдохнули, будем привыкать к новому жилью. Счастливы, что будем жить в новом и красивом микрорайоне", – рассказал Александр Ошмаров.
Вручил ключи от 47 новых домов пострадавшим североказахстанцам от паводка, фото - Новости Zakon.kz от 20.06.2024 17:34

Фото: акимат СКО

На сегодня уже около 500 семей подали заявку на получение новых домов в микрорайоне Бірлік. Жителями нового микрорайона станут 3 тыс. человек. Для комфортного проживания строятся соцобъекты. Ведется строительство детского сада. Также откроется "комфортная школа".
Кроме того, в областном центре на вторичном рынке на сегодня приобретено 400 квартир для пострадавших.

Вручил ключи от 47 новых домов пострадавшим североказахстанцам от паводка, фото - Новости Zakon.kz от 20.06.2024 17:34

Фото: акимат СКО

Мехбригады со всех районов проводят снос аварийного жилья и ремонтируют дома в Петропавловске и Кызылжарском районе. Всего в восстановление инфраструктуры вовлечено 600 человек. Мехбригады будут работать до полного завершения всех работ.

Канат Бозумбаев вручил ключи от 47 новых домов пострадавшим североказахстанцам от паводка, фото - Новости Zakon.kz от 20.06.2024 17:34

Фото: акимат СКО

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