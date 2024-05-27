В Астане участок одного из крупных проспектов полностью закроют на несколько дней

В Астане участок пр. Кабанбай батыра полностью закроют на несколько дней. Об этом 27 мая 2024 года рассказали в пресс-службе акимата Астаны, сообщает Zakon.kz.

Как уточнили в ГУ "Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Астаны", работы по пр. Кабанбай батыра на участке от ул. Кунаева до ул. Сыганак были приостановлены из-за неблагоприятных погодных условий. С 24 мая текущего года данный участок дороги открыт.

Фото: Telegram/astana_newss

"С 28 по 30 мая текущего года вышеуказанный участок будет полностью перекрыт для укладки верхнего слоя дорожного полотна. При этом пересечения Кабанбай батыра – Кунаева и Кабанбай батыра – Сыганак будут открыты", – говорится в сообщении.

Жителей и гостей столицы попросили заранее планировать свой маршрут в целях исключения заторов на дорогах города.

"Приносим свои извинения за временные неудобства и просим с пониманием отнестись к проведению дорожно-строительных работ". ГУ "Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Астаны"

Ранее сообщалось, что в Алматы реконструируют трубопровод, введенный в эксплуатацию более 40 лет назад. О грандиозных планах рассказали в ТОО "Алматинские тепловые сети". Только для этого на месяц придется перекрыть дорогу.