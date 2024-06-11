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В Астане вновь закроют движение по одному из проспектов

В Астане вновь закроют движение по одному из проспектов, фото - Новости Zakon.kz от 11.06.2024 11:18 Фото: Zakon.kz
Участок проспекта Кабанбай батыра в Астане закроют с 06:00 11 июня до 06:00 14 июня на ремонт, сообщает Zakon.kz.

Речь об участке от улицы Хусейн бен Талал до проспекта Улы Дала, передает официальный сайт акимата Астаны.

Закроют в связи с ремонтом, фото - Новости Zakon.kz от 11.06.2024 11:18

Фото: акимат города Астаны

Столичное Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры проводит там работы по среднему ремонту дорожного полотна.

"Пересечения Кабанбай батыра/Хусейн бен Талал и Кабанбай батыра/Улы Дала будут открыты. Жителей и гостей столицы просят заранее планировать свой маршрут в целях исключения заторов на дорогах города".

Ранее закрыли на ремонт до 10 июня участок развязки Сарайшык – Мангилик Ел.

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