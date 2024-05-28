Возврат бракованного товара: кто должен платить за доставку?

Заместитель председателя общества по защите прав потребителей "Ғасыр сапасы" Жанна Тулегенова разъяснила, кто должен оплачивать доставку, если с маркетплейса пришел бракованный товар, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Журналисты поинтересовались, как обстоят дела с защитой граждан при покупки на иностранных маркетплейсах. Кто должен оплачивать доставку, когда пришел бракованный товар? Насколько является законным, что при отказе от товара на том же Wildberries, снимают плату за возврат, даже когда товар пришел бракованный?

"Есть рекомендации ЕАЭК выпущенных 11 мая 23 года. Там указано, что любые нарушения, то есть в сфере защиты прав потребителей, будут регулироваться. В том числе, если иностранные маркитплейсы будут реализовывать товары либо оказывать какую либо услугу, то любой маркетплейс будет пользоваться законом "защиты прав потребителей" казахстанского уровня. То есть, нашим законом. В случае нарушений прав потребителей мы применяем этот закон", – ответила Жанна Тулегенова.

По ее словам, в данном случае, если пришел бракованный товар, который не имеет сертификата либо декларации о соответствии, о безопасности, либо это заводской брак, если механического повреждения со стороны потребителя не было, то тогда потребитель защищен полностью законом "О защите прав потребителей".

"В данном случае может бесплатно вернуть товар. Все расходы по доставке, по сборке и другие дополнительные услуги будут оказываться за счет предпринимателя, который осуществил торговую деятельность в отношении потребителя. Если такие проблемы будут, тогда вам нужно обратиться в общественное объединение по защите прав потребителей либо в департамент по защите прав потребителей, которые урегулируют данный спор", – озвучила Жанна Тулегенова.

Заместитель председателя комитета по защите прав потребителей МТИ РК Серик Кусаинов добавил, что у потребителя есть право в течение 14 дней отказаться от товара, если не нарушена целостность упаковки и товар не был использован.

"Как и офлайн способом (потребитель – прим. автора) приобрел, и когда онлайн, принципы одни. Потребитель в праве отказаться. Но если товар полностью надлежащего качества, соответствует тем качествам потребителя, которые он при покупке заявил, но по каким-то причинам потребитель решил в течении 14 дней отказаться от этого товара, то естественно, расходы, которые понес предприниматель по доставке товара в пункт выдачи, то потребитель должен возмещать. Тут же вины предпринимателя нет", – дополнил он.

В Комитете по защите прав потребителей МТИ РК рассказали, как защитить себя при покупке мебели онлайн в маркетплейсе, поскольку не всегда такие покупки проходят честно.