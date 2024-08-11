Почему опасно покупать товар, не обращая внимания на маркировку
"Сейчас модно стало покупать иностранные продукты, даже если нет на них информации на государственном или русском языках. Люди идут на большие риски, не обращая внимания на маркировку", – сказала правозащитник потребителей Жанна Биятан.
Она отметила, что организация постоянно рассказывает о важности "внимательного изучения маркировки на упаковке пищевой продукции, являющегося важным элементом, гарантирующим качество и безопасность пищевой продукции, поскольку она содержит необходимую информацию о составе, сроках годности, условиях хранения и других аспектах, влияющих на безопасность продукта для потребителей".
"Недавние лабораторные исследования пищевой продукции из супермаркетов г. Жезказгана вскрыли тревожные факты – на прилавках города были обнаружены напитки неизвестного происхождения. Об этом расскажем в следующем материале", – заинтриговала Жанна.
Но сейчас идет речь о продукции, которая добавляется в кондитерские изделия.
Фото: Жанна Биятан
Этот продукт Sugar (в переводе с английского языка сахар). Но кто его произвел и кто его завез в Казахстан, спросят проверяющие органы, которым направлены обращения, для определения степени тяжести правонарушений.
Данный сахар приобретен в одном из магазинов города Жезказгана и передан в аккредитованную лабораторию филиала РГП на ПХВ "Национальный центр экспертизы" Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан (КСЭК МЗ РК) по области Ұлытау. Цель – проведение комплексного исследования и проверки на соответствие требованиям законодательства РК о безопасности товаров, т. е. на соответствие техническим регламентам Таможенного союза ТР ТС 022/2011 "Пищевая продукция в части ее маркировки" и ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции". Согласно протоколам исследований №400 от 22 июля 2024 года выявлено: Отсутствие информации на государственном и русском языках.
"Согласно техническому регламенту информация на упаковке, должна быть на государственном и русском языках понятной, легко читаемой, достоверной и не вводить в заблуждение потребителей. Способ нанесения маркировки должен обеспечить ее сохранность течение всего срока годности пищевой продукции при соблюдении установленных изготовителем условий хранения", – советует эксперт в завершении Биятан Жанна.
В данном товаре можно увидеть, что информация на казахском и на русском языках отсутствует. Также нет сведений о наименовании, о составе, количестве, дате изготовления, сроке годности, об условиях хранения, о наименовании изготовителя, рекомендациях по ограничению использования, о показателях пищевой ценности продукции, а также знак ЕАС.
Законодательные аспекты: ответственность предпринимателей
Отсутствие надлежащей маркировки на продукции может не только ущемить права потребителей, но и создать реальную угрозу для их здоровья и безопасности. Эксперт по защите прав потребителей Жанна Биятан указывает, что отсутствие информации на двух языках, а также сведений о дате выработки и сроке годности может повысить риск пищевых отравлений.
Чтобы защитить свои права и здоровье, эксперты рекомендуют следующее:
- Всегда проверяйте наличие полной и достоверной маркировки на упаковке продукции. В нашей стране важно, чтобы информация была представлена на казахском языке и содержала полную, достоверную и своевременную информацию о товаре.
- При обнаружении нарушений не стесняйтесь и обращайтесь в соответствующие органы, чтобы сообщить о проблеме и инициировать необходимые меры в рамках законодательства Республики Казахстан.
Фото: Жанна Биятан
Эти шаги помогут не только защитить права потребителей, но и обеспечить более высокий уровень безопасности и качества продукции на рынке.
Данный материал подготовлен исполнителем социального проекта – общественным объединением "Мангистауское областное общество по защите прав потребителей".
Распространяемая ОО "МОО по ЗПП" информация о результатах исследований качества товаров (работ, услуг), а также иная информация не является рекламой и способствует реализации прав и законных интересов потребителей.
При возникновении вопросов по данному факту, вы можете обратиться по телефону 87054222739 либо по ссылке в Instagram OZPP.KZ.
Данный материал подготовлен исполнителем социального проекта – общественным объединением "Мангистауское областное общество по защите прав потребителей".
Распространяемая ОО "МОО по ЗПП" информация о результатах исследований качества товаров (работ, услуг), а также иная информация не является рекламой и способствует реализации прав и законных интересов потребителей.
Контакты для обращений казахстанцев по аналогичным фактам: +7 705 422 27 39, Instagram.