Почему опасно покупать товар, не обращая внимания на маркировку

Она отметила, что организация постоянно рассказывает о важности "внимательного изучения маркировки на упаковке пищевой продукции, являющегося важным элементом, гарантирующим качество и безопасность пищевой продукции, поскольку она содержит необходимую информацию о составе, сроках годности, условиях хранения и других аспектах, влияющих на безопасность продукта для потребителей".

Но сейчас идет речь о продукции, которая добавляется в кондитерские изделия.

Фото: Жанна Биятан

Этот продукт Sugar (в переводе с английского языка сахар). Но кто его произвел и кто его завез в Казахстан, спросят проверяющие органы, которым направлены обращения, для определения степени тяжести правонарушений.

Данный сахар приобретен в одном из магазинов города Жезказгана и передан в аккредитованную лабораторию филиала РГП на ПХВ "Национальный центр экспертизы" Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан (КСЭК МЗ РК) по области Ұлытау. Цель – проведение комплексного исследования и проверки на соответствие требованиям законодательства РК о безопасности товаров, т. е. на соответствие техническим регламентам Таможенного союза ТР ТС 022/2011 "Пищевая продукция в части ее маркировки" и ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции". Согласно протоколам исследований №400 от 22 июля 2024 года выявлено: Отсутствие информации на государственном и русском языках.

"Согласно техническому регламенту информация на упаковке, должна быть на государственном и русском языках понятной, легко читаемой, достоверной и не вводить в заблуждение потребителей. Способ нанесения маркировки должен обеспечить ее сохранность течение всего срока годности пищевой продукции при соблюдении установленных изготовителем условий хранения", – советует эксперт в завершении Биятан Жанна.

В данном товаре можно увидеть, что информация на казахском и на русском языках отсутствует. Также нет сведений о наименовании, о составе, количестве, дате изготовления, сроке годности, об условиях хранения, о наименовании изготовителя, рекомендациях по ограничению использования, о показателях пищевой ценности продукции, а также знак ЕАС.

Законодательные аспекты: ответственность предпринимателей

Отсутствие надлежащей маркировки на продукции может не только ущемить права потребителей, но и создать реальную угрозу для их здоровья и безопасности. Эксперт по защите прав потребителей Жанна Биятан указывает, что отсутствие информации на двух языках, а также сведений о дате выработки и сроке годности может повысить риск пищевых отравлений.

Чтобы защитить свои права и здоровье, эксперты рекомендуют следующее:

Всегда проверяйте наличие полной и достоверной маркировки на упаковке продукции. В нашей стране важно, чтобы информация была представлена на казахском языке и содержала полную, достоверную и своевременную информацию о товаре. При обнаружении нарушений не стесняйтесь и обращайтесь в соответствующие органы, чтобы сообщить о проблеме и инициировать необходимые меры в рамках законодательства Республики Казахстан.

Фото: Жанна Биятан

Эти шаги помогут не только защитить права потребителей, но и обеспечить более высокий уровень безопасности и качества продукции на рынке.

Данный материал подготовлен исполнителем социального проекта – общественным объединением "Мангистауское областное общество по защите прав потребителей".

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