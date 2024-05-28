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Обширный антициклон принесет солнечную погоду в Казахстан

Обширный антициклон принесет солнечную погоду в Казахстан, фото - Новости Zakon.kz от 28.05.2024 17:20 Фото: unsplash
О том, какой будет погода в Казахстане в предстоящую среду, 29 мая 2024 года, у синоптиков узнал корреспондент Zakon.kz.

По данным РГП "Казгидромет", обширный антициклон сохранит свое влияние на западные и южные регионы республики, принося с собой солнечную погоду без осадков.

"На остальную территорию страны по-прежнему будет оказывать влияние циклон и связанные с ним атмосферные фронтальные разделы – пройдут дожди с грозами, в горах Алматинской области, ночью на востоке РК пройдут осадки (дождь, снег). По республике ожидаются усиление ветра, на севере, северо-западе – град, на западе, юго-западе пыльная буря, на востоке в ночные и утренние часы – туман", – говорится в сообщении.

Согласно прогнозу, ночью на севере, востоке области Восточно-Казахстанской, на западе, востоке, в центре Абайской, на севере на поверхности почвы Актюбинской областей ожидаются заморозки -2-3°С.

Также синоптики рассказали, что высокая пожарная опасность:

  • сохраняется – на юге Костанайской, юге, севере Атырауской, на востоке Кызылординской, на западе, юго-западе, в центре Западно-Казахстанской, на востоке Жетысуской областей,
  • ожидается – на западе, востоке Жамбылской области.

"В пустынных районах Туркестанской области сохраняется, на западе (в западной части Джаныбекского района) Западно-Казахстанской, на западе Атырауской областей ожидается чрезвычайная пожарная опасность", – добавили в РГП "Казгидромет".

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