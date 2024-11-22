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Какую погоду принесет антициклон в Казахстан 23 ноября

Конаев, виды города Конаев, зима в Конаеве, зимой в Конаеве, фото - Новости Zakon.kz от 22.11.2024 18:06 Фото: Zakon.kz
О том, какой будет погода в Казахстане в предстоящую субботу, 23 ноября 2024 года, корреспондент Zakon.kz узнал у специалистов РГП "Казгидромет".

Согласно их прогнозу, впервые за долгое время по республике осадков не ожидается.

"Обширный антициклон, смещаясь через территорию Казахстана, обусловит погоду преимущественно без осадков. По республике ожидается туман, на западе, юге, востоке – усиление ветра, в горных районах юго-востока – гололед".РГП "Казгидромет"

Ранее синоптики предоставили прогноз погоды по Казахстану на 23-25 ноября 2024 года. Из него следовало, что в некоторых регионах страны ожидается похолодание до -23°С. О погоде на три дня по Астане, Алматы и Шымкенту можете узнать здесь.

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