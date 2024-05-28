В последние дни весны в Шымкенте ожидается жара до +30 градусов, а в Астане – дожди

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Синоптики РГП "Казгидромет" рассказали казахстанцам о погоде на 29, 30 и 31 мая 2024 года в трех крупных городах: Астане, Алматы и Шымкенте. Специалисты обещают жителям столицы холодные дожди. Шымкентцам и алматинцам повезет больше – у них осадков не ожидается, сообщает Zakon.kz.

Астана 29 мая: переменная облачность, днем дождь, гроза. Ветер юго-западный 9-14, утром и днем порывы 15-20 метров в секунду. Температура воздуха ночью 7-9, днем 18-20 тепла.

30 мая: переменная облачность, временами дождь, днем гроза. Ветер северо-западный 9-14, днем порывы 15-20 метров в секунду. Температура воздуха ночью 8-10, днем 13-15 тепла.

31 мая: переменная облачность, ночью дождь. Ветер северо-восточный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью 5-7, днем 14-16 тепла. Алматы 29 мая: переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью 10-12, днем 18-20 тепла.

30 мая: переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью 9-11, днем 20-22 тепла.

31 мая: переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью 10-12, днем 22-24 тепла. Шымкент 29 мая: переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью 9-11, днем 26-28 тепла.

30 мая: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью 11-13, днем 27-29 тепла.

31 мая: переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью 12-14, днем 28-30 тепла. Ранее метеорологи предупреждали, что в Астане и 15 областях Казахстана на 28 мая объявлено штормовое предупреждение. Подробнее читайте тут. Читайте также Минэнерго: Строительство ТЭЦ в Кокшетау начнется летом Каким еще странам могут доверить строительство АЭС в Казахстане Шарлапаев призвал развивать промышленность: На всех коробок Glovo или "Яндекса" не хватит

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