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В последние дни весны в Шымкенте ожидается жара до +30 градусов, а в Астане – дожди

В последние дни весны в Шымкенте ожидается жара до +30 градусов, а в Астане – дожди, фото - Новости Zakon.kz от 28.05.2024 14:53 Фото: pixabay
Синоптики РГП "Казгидромет" рассказали казахстанцам о погоде на 29, 30 и 31 мая 2024 года в трех крупных городах: Астане, Алматы и Шымкенте. Специалисты обещают жителям столицы холодные дожди. Шымкентцам и алматинцам повезет больше – у них осадков не ожидается, сообщает Zakon.kz.

Астана

  • 29 мая: переменная облачность, днем дождь, гроза. Ветер юго-западный 9-14, утром и днем порывы 15-20 метров в секунду. Температура воздуха ночью 7-9, днем 18-20 тепла.
  • 30 мая: переменная облачность, временами дождь, днем гроза. Ветер северо-западный 9-14, днем порывы 15-20 метров в секунду. Температура воздуха ночью 8-10, днем 13-15 тепла.
  • 31 мая: переменная облачность, ночью дождь. Ветер северо-восточный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью 5-7, днем 14-16 тепла.

Алматы

  • 29 мая: переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью 10-12, днем 18-20 тепла.
  • 30 мая: переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью 9-11, днем 20-22 тепла.
  • 31 мая: переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью 10-12, днем 22-24 тепла.

Шымкент

  • 29 мая: переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью 9-11, днем 26-28 тепла.
  • 30 мая: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью 11-13, днем 27-29 тепла.
  • 31 мая: переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью 12-14, днем 28-30 тепла.

Ранее метеорологи предупреждали, что в Астане и 15 областях Казахстана на 28 мая объявлено штормовое предупреждение. Подробнее читайте тут.

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Анастасия Московчук
Казгидромет Астана Алматы Шымкент 2024 год Прогноз погоды
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