В Казахстане построят 57 новых водохранилищ: когда и за чей счет

До 2030 года в Казахстане обещают построить 57 новых водохранилищ. Об этом 28 мая заявил вице-министр водных ресурсов и ирригации Ерболат Ибрайханов, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Выступая в Мажилисе, вице-министр отметил, что за последние 30 лет на территории республики было построено всего пять водохозяйственных сооружений, из них только два проекта имели особую важность – Коксарайский контррегулятор в Туркестанской области и защитная дамба в Астане.

"Как мы видим сегодня, строительство и реконструкция водохозяйственных сооружений финансировались по остаточноу принципу и остались без внимания. По нашим расчетам, ежегодная потребность в финансовых ресурсах для обеспечения водной безопасности страны и надлежащего содержания имеющихся объектов составляет порядка 350-370 млрд тенге", – заявил вице-министр водных ресурсов и ирригации Ерболат Ибрайханов.

По его словам, уже в этом году министерство планирует построить часть новых водохранилищ, а также достроить и реконструировать действующие каналы. На эти цели выделили 111 млрд тенге. Один из таких проектов – строительство водохранилища "Байдибек ата", стоимость которого 15,9 млрд тенге.

"Ранее министерством был подписан и утвержден с каждым акиматом областей комплексный план до 2030 года, предусматривающий ряд безотлагательных мер по строительству и реконструкции водохранилищ. Данный план предусматривает строительство 57 новых водохранилищ, 133 гидротехнических сооружений, реконструкцию ирригационных систем протяженностью более 7,7 тыс. км и групповых водопроводов протяженностью 1200 км, а также бурение 3628 вертикальных дренажных скважин", – уточнил Ерболат Ибрайханов.

С учетом ограниченности республиканского бюджета в конце апреля на переговорах в Эр-Рияде правительство договорилось с Исламским банком развития о выделении займа в размере 2 млрд долларов, которые как раз-таки потратят на инфраструктурные проекты по строительству водохозяйственных объектов.

26 апреля сообщалось, что в Казахстане построят 20 новых водохранилищ, они смогут собирать до 2,5 млрд кубометров воды. В каких именно регионах их построят, читайте по этой ссылке.