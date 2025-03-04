В Казахстане построят четыре новых водохранилища

Министр водных ресурсов и ирригации Нуржан Нуржигитов 4 марта 2025 года на заседании правительства рассказал, в каких областях Казахстана построят новые водохранилища, сообщает корреспондент Zakon.kz.

По его словам, в 2025 году планируется начать строительство 4 новых водохранилищ в трех регионах страны.

"Из них Акмола, Калгуты, Караузяк, расположенные на юге страны, направлены на покрытие дефицита воды в вегетационный период на вновь вводимой площади орошения 22,5 тыс. гектар. Строительство водохранилища Большой Узень в Западно-Казахстанской области нацелено на удержание паводковых и талых вод и исключение угрозы подтопления двух населенных пунктов Казталовского района с населением порядка 5 тысяч человек. Также в рамках первого этапа запланирована реконструкция водохранилищ Терс-Ащыбулак и Караконыз в Жамбылской области, а также водохранилища Коскорган и Коксарайского контррегулятора, в Туркестанской области", – сказал он.

Он отметил, что в рамках реконструкции ирригационных каналов планируется модернизировать 115 каналов протяженностью 3452 километров с элементами цифровизации на территории 6-ти областей, а также строительство сооружения для подпитки Астанинского водохранилища.

"Второй этап предусматривает реализацию 25 проектов, в том числе 11 новых, и включает реконструкцию 13 действующих водохранилищ, а также модернизацию более 5000 км каналов на территории 10 областей", – дополнил спикер.

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