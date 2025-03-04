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Общество

В Казахстане построят четыре новых водохранилища

Вода, водохранилище, водохранилища, водосбережение, система водосбережения, орошение, ирригация, полив земли, полив, поливание, подача воды, водный объект, плотина, плотины, водная инфраструктура, водные ресурсы, дамба, дамбы, фото - Новости Zakon.kz от 04.03.2025 11:03 Фото: primeminister.kz
Министр водных ресурсов и ирригации Нуржан Нуржигитов 4 марта 2025 года на заседании правительства рассказал, в каких областях Казахстана построят новые водохранилища, сообщает корреспондент Zakon.kz.

По его словам, в 2025 году планируется начать строительство 4 новых водохранилищ в трех регионах страны.                

"Из них Акмола, Калгуты, Караузяк, расположенные на юге страны, направлены на покрытие дефицита воды в вегетационный период на вновь вводимой площади орошения 22,5 тыс. гектар. Строительство водохранилища Большой Узень в Западно-Казахстанской области нацелено на удержание паводковых и талых вод и исключение угрозы подтопления двух населенных пунктов Казталовского района с населением порядка 5 тысяч человек. Также в рамках первого этапа запланирована реконструкция водохранилищ Терс-Ащыбулак и Караконыз в Жамбылской области, а также водохранилища Коскорган и Коксарайского контррегулятора, в Туркестанской области", – сказал он. 

Он отметил, что в рамках реконструкции ирригационных каналов планируется модернизировать 115 каналов протяженностью 3452 километров с элементами цифровизации на территории 6-ти областей, а также строительство сооружения для подпитки Астанинского водохранилища. 

"Второй этап предусматривает реализацию 25 проектов, в том числе 11 новых, и включает реконструкцию 13 действующих водохранилищ, а также модернизацию более 5000 км каналов на территории 10 областей", – дополнил спикер. 

26 ноября 2024 года стало известно, что Казахстан направит рекордные объемы воды в Аральское море. 

Фото Екатерина Елисеева
Екатерина Елисеева
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