В каких регионах Казахстана построят 20 новых водохранилищ

В Министерстве водных ресурсов и ирригации 26 апреля рассказали, в каких регионах построят новые водохранилища после потопов почти по всему Казахстану, сообщает корреспондент Zakon.kz.

По данным официального представителя министерства Молдир Абдулаевой, в Казахстане построят 20 новых водохранилищ, они смогут собирать до 2,5 млрд кубометров воды.

"На первом этапе запланировано строительство 10 водохранилищ в Акмолинской, Западно-Казахстанской, Жамбылской, Кызылординской, Туркестанской и Жетысуской областях. На сегодня уже введено в эксплуатацию одно водохранилище – Кенсай-Коскорган-2 в Туркестанской области", – рассказала Молдир Абдуалиева.

Помимо этого, в Байдибекском районе Туркестанской области начали строительство водохранилища Байдибек-ата и в Толебийском районе – водохранилище Каракуыс.

"Кроме того, ведутся работы по разработке проектно-сметных документаций по строительству восьми водохранилищ. Это Есильский контррегулятор в Акмолинской области, Покатиловское водохранилище в Алматинской области, водохранилище на реке Большой Узень в поселке Жалпактал и водохранилище на реке Малый Узень у села Сексенбай Западно-Казахстанской области, водохранилища Ыргайты, Калгуты и Акмола в Жамбылской области, водохранилище на канале Караузяк в Кызылординской области", – озвучила официальный представитель Министерства водных ресурсов и ирригации Молдир Абдуалиева.

Новые водохранилища помогут в борьбе с засухой в южных регионах Казахстана, обеспечат аграриев необходимыми объемами воды и снизят зависимость нашей страны от соседних государств на 25%.

Помимо строительства новых водохранилищ, министерство реконструирует 15 действующих водохранилищ общим объемом 1,9 млрд кубометров. В этом году начнут работы на шести объектах в Актюбинской, Западно-Казахстанской, Жамбылской, Костанайской, Туркестанской областях и Астане.

Ранее в Министерстве по чрезвычайным ситуациям рассказали о текущей паводковой ситуации в регионах. По данным ведомства, в трех регионах – Атырауской, Западно-Казахстанской и Северо-Казахстанской областях – ситуация с паводками остается на контроле в связи с пребыванием воды на реках Жайык (Урал) и Есиль.

