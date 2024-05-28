Почему в Казахстане сократили посевы риса и хлопка

Вице-министр сельского хозяйства Казахстана Ербол Тасжуреков в кулуарах Мажилиса 28 мая 2024 года объяснил решение сократить посевы риса и хлопка в стране, сообщает Zakon.kz.

По его словам, такое решение было принято на фоне того, что в прошлом году на юге наблюдался острый дефицит воды, из-за чего пострадали большие посевные площади. Но, как отметил вице-министр, в Кызылординской и Туркестанской областях, где есть посевы риса и хлопка, такая ситуация наблюдается каждый год.

"Сокращение этих площадей не означает, что мы сокращаем производство. Одновременно с сокращением площадей за счет введения водосберегающих технологий, которые позволяют, во-первых, экономить воду, а во-вторых, повысить урожайность за счет того, что идет технологическое подведение воды непосредственно к корням, через вот эти оросительные системы мы можем точечно вносить удобрения и использовать средства защиты растений. Таким образом, в купе с качественными семенами, мы повышаем продуктивность с одного гектара", – заявил Ербол Тасжуреков.

Он считает, что для Казахстана нет никаких рисков относительно объемов производства риса или хлопка.

"Даже если мы сократим площади риса или хлопка, за счет этих мер мы повысим выход продукции с одного гектара. Таким образом, обеспеченность рисом страны и рисовой крупой никаким образом не упадет", – указал Ербол Тасжуреков.

26 марта 2024 года министр сельского хозяйства Айдарбек Сапаров рассказал о планах по сокращению посевных площадей пшеницы и риса и увеличению площадей посева других культур.