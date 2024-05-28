В Астане перекроют важный участок проспекта Кабанбай батыра

В Астане с 29 мая по 3 июня по пр. Кабанбай батыра будет частично перекрыт участок ул. Сыганак до ул. Керей Жанибек хандар, сообщает Zakon.kz.

Об этом 28 мая рассказали в Управлении транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Астаны.

"Сообщаем о проведении работ по среднему ремонту дорожного полотна по пр. Кабанбай батыра на участке от ул. Сыганак до ул. Керей Жанибек хандар. С 29 мая по 3 июня текущего года вышеуказанный участок будет частично перекрыт", – говорится в обращении.

Отмечается, что при этом движение будет обеспечено по одной из сторон в обоих направлениях.

"Жителей и гостей столицы просим заранее планировать свой маршрут в целях исключения заторов на дорогах города. Приносим свои извинения за временные неудобства и просим с пониманием отнестись к проведению дорожно-строительных работ", – заключили в управлении.

Ранее сообщалось, что в Астане участок пр. Кабанбай батыра полностью закроют на несколько дней.