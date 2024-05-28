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В Астане перекроют важный участок проспекта Кабанбай батыра

В Астане перекроют важный участок проспекта Кабанбай батыра , фото - Новости Zakon.kz от 28.05.2024 22:02 Фото: Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Астаны
В Астане с 29 мая по 3 июня по пр. Кабанбай батыра будет частично перекрыт участок ул. Сыганак до ул. Керей Жанибек хандар, сообщает Zakon.kz.

Об этом 28 мая рассказали в Управлении транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Астаны.

"Сообщаем о проведении работ по среднему ремонту дорожного полотна по пр. Кабанбай батыра на участке от ул. Сыганак до ул. Керей Жанибек хандар.  С 29 мая по 3 июня текущего года вышеуказанный участок будет частично перекрыт", – говорится в обращении.

Отмечается, что при этом движение будет обеспечено по одной из сторон в обоих направлениях.

"Жителей и гостей столицы просим заранее планировать свой маршрут в целях исключения заторов на дорогах города. Приносим свои извинения за временные неудобства и просим с пониманием отнестись к проведению дорожно-строительных работ", – заключили в управлении.

Ранее сообщалось, что в Астане участок пр. Кабанбай батыра полностью закроют на несколько дней.

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