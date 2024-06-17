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В Астане полностью перекроют участок по проспекту Кабанбай батыра

В Астане полностью перекроют участок по проспекту Кабанбай батыра, фото - Новости Zakon.kz от 17.06.2024 10:35 Фото: Zakon.kz
Участок от улицы Сыганак до улицы Алматы по проспекту Кабанбай батыра полностью перекроют, передает Zakon.kz.

В сообщении столичного акимата говорится, что это связано с укладкой верхнего слоя дорожного полотна.

Участок будет перекрыт с 10:00 17 июня до 07:00 18 июня.

Жителей и гостей столицы просят заранее планировать свой маршрут в целях исключения заторов на дорогах города.

В Астане полностью перекроют участок по проспекту Кабанбай батыра, фото - Новости Zakon.kz от 17.06.2024 10:35

Фото: акимат Астаны

Ранее из-за ремонта на Кабанбай батыра перекрывали участок от улицы Хусейн бен Талал до проспекта Улы Дала.

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