В Астане полностью перекроют участок по проспекту Кабанбай батыра

Участок от улицы Сыганак до улицы Алматы по проспекту Кабанбай батыра полностью перекроют, передает Zakon.kz.

В сообщении столичного акимата говорится, что это связано с укладкой верхнего слоя дорожного полотна.

Участок будет перекрыт с 10:00 17 июня до 07:00 18 июня.

Жителей и гостей столицы просят заранее планировать свой маршрут в целях исключения заторов на дорогах города.

Фото: акимат Астаны

Ранее из-за ремонта на Кабанбай батыра перекрывали участок от улицы Хусейн бен Талал до проспекта Улы Дала.