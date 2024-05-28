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Ветер, град и заморозки: в Астане и 15 регионах объявлено штормовое предупреждение

Ветер, град и заморозки: в Астане и 15 регионах объявлено штормовое предупреждение, фото - Новости Zakon.kz от 28.05.2024 23:14 Фото: pixabay
В Астане и 15 областях Казахстана на 29 мая объявлено штормовое предупреждение, сообщает Zakon.kz со ссылкой на госметеослужбу "Казгидромет".

Днем на западе, севере, востоке Акмолинской области ожидаются гроза, град. Ветер юго-западный с переходом на северо-восточный, на севере, юге, востоке области порывы 15-20 м/с. В Кокшетау ожидается ветер юго-западный с переходом на северо-восточный, ночью порывы 15-20 м/с.

В районе Алакольских озер Жетысуской области ожидается ветер северо-восточный, порывы 15-20 м/с. На востоке области сохраняется высокая пожарная опасность.

В Астане днем ожидается гроза. Ветер юго-западный, утром и днем порывы 15-20 м/с.

Ночью на севере Актюбинской области на поверхности почвы ожидаются заморозки 2 градуса. На западе области сохраняется высокая пожарная опасность.

Днем на западе, юге, в центре Мангистауской области ожидается пыльная буря. Ветер юго-восточный, днем на западе, юге, в центре области порывы 15-20 м/с. В Актау днем ожидается пыльная буря. Ветер юго-восточный, днем порывы 15-18 м/с.

Ночью и утром в центре, на востоке Абайской области ожидается туман. Ветер юго-западный, днем на западе, севере области порывы 15-20 м/с. Ночью на западе, востоке, в центре области ожидаются заморозки 3 градуса.

Ночью на севере, востоке Восточно-Казахстанской области ожидаются небольшие осадки (дождь, снег), туман. Ветер северо-западный с переходом на юго-западный, ночью на юге области, днем на севере области порывы 15-20 м/с. Ночью на севере, востоке области ожидаются заморозки 3 градуса. В Усть-Каменогорске ночью на поверхности почвы ожидаются заморозки 2 градуса.

В северной половине Карагандинской области ожидается гроза. Ветер западный, днем на севере, востоке области порывы 15-20 м/с. В Караганде ожидается ветер западный, днем порывы 15-20 м/с.

Днем на западе, юге Атырауской области ожидается пыльная буря. Ветер северо-восточный с переходом на юго-восточный, днем на западе, юге области порывы 15-20 м/с. На юге, севере области сохраняется высокая пожарная опасность, на западе области ожидается чрезвычайная пожарная опасность.

Днем на западе, юге, востоке Северо-Казахстанской области ожидаются гроза, град. Ветер северо-западный, ночью 15-20 м/с, на юге, востоке области порывы 25 м/с, днем на севере, юге, востоке области порывы 15-20 м/с. В Петропавловске ожидается ветер северо-западный 15-20 м/с.

В Туркестанской области ожидается ветер восточный, на горных перевалах 15-20 м/с. В пустынных районах области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

На западе, востоке Жамбылской области ожидается высокая пожарная опасность.

На западе, юго-западе, в центре Западно-Казахстанской области сохраняется высокая пожарная опасность, на западе (в западной части Джаныбекского района) ожидается чрезвычайная пожарная опасность.

Утром и днем на севере Костанайской области ожидаются гроза, град. Ветер западный, северо-западный, на севере, востоке, юге области 15-20 м/с. На юге области сохраняется высокая пожарная опасность. В Костанае утром и днем ожидается гроза. Ветер западный, северо-западный, порывы 15-20 м/с.

В Павлодарской области ожидается ветер западный, порывы 15-20 м/с. В Павлодаре ожидается ветер западный, порывы 15-20 м/с.

На востоке Кызылординской области сохраняется высокая пожарная опасность.

Ранее стало известно, что обширный антициклон принесет солнечную погоду в Казахстан. Подробнее можно прочитать здесь

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