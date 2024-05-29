В Восточном Казахстане прошло расширенное заседание с участием акимов сельских округов

Заседание в таком формате в регионе состоялось впервые.

Поселковые акимы напрямую работают с населением, знают, что волнует местных жителей. Такие встречи – для них отличная возможность задать волнующие вопросы и получить ответы от первых руководителей.

Среди важных – подготовка к предстоящему отопительному сезону. На работы на теплоисточниках и тепловых сетях планируется потратить 20,8 миллиарда тенге. В порядок приведут три ТЭЦ, а также 32 районные и 201 автономную котельную бюджетных организаций.

По словам руководителя областного управления энергетики и ЖКХ Нурлана Рамазанова, модернизация 56,2 км тепловых сетей по региону позволит снизить износ на 5%, или до 55,6%.

Аким Восточно-Казахстанской области Ермек Кошербаев отметил, что особое внимание необходимо уделить модернизации системы теплоснабжения Риддера и с учетом прошлых отопительных сезонов устранить все проблемные участки. К слову, на теплоисточнике уже начали капитальный ремонт. В объем работ входит реконструкция котлов поверхности нагрева, вспомогательного оборудования, электрической части. Будет проведена замена и ремонт теплосетей, всего 18,9 километра труб на 55 участках.

Фото: пресс-центр ВКО

Капитальный ремонт ТЭЦ обойдется в 5,5 миллиарда тенге.

"Отметим, наряду с коммунальными службами в подготовке к отопительному сезону жители и сами должны позаботиться о том, чтобы сохранить тепло в своих домах". Аким Восточной-Казахстанской области Ермек Кошербаев

Глава региона подчеркнул, что с населением нужно вести разъяснительную работу. Ответственность в этом вопросе во многом лежит на местных акимах. Ермек Кошербаев сделал акцент: за всем, что происходит в населенных пунктах, ответственность несут именно акимы.

"Была договоренность, что все вопросы будут решены собственником. Мы поверили на слово, и ситуация вышла из-под контроля. Мы должны всеми законными средствами помочь жителям", – подчеркнул глава региона Ермек Кошербаев.

Фото: пресс-центр ВКО

Также глава региона отметил, что нужно проверить состояние всех ГТС: плотин и водохранилищ. Постоянно информировать об их состоянии. За летний период провести ремонтные работы, чтобы в последующем не возникало аварийных ситуаций.

В регионе приступили к программному развитию сельских населенных пунктов. В частности, в 79 малочисленных селах, где имеется 50 и более дворов и школа, в которых никогда не было асфальта, приступят к укладке дорожного полотна. Уже в этом году работа начнется в 25 из них. В этих селах запланированы проекты по благоустройству, такие как модернизация уличного освещения, оборудование тротуаров и установка детских и спортивных площадок.

На заседании также обсудили, чем на летних каникулах займутся учащиеся школ. Двадцать пятого мая в школах Восточного Казахстана прозвенел последний звонок. Всего учебный год завершили свыше 97 тысяч школьников. Пока выпускники готовятся к экзаменам, ребят помладше ждет незабываемый летний отдых. В этом году будут работать 487 летних лагерей. В загородных детских лагерях отдохнут более 8,5 тысячи учащихся. Из них почти семь сотен сельских ребят, завершивших учебный год на отлично, или ставших победителями и лауреатами олимпиад, конкурсов и соревнований, посетят лагерь "Дарын" за счет средств Общественного фонда "Қазақстан халқына" в рамках республиканского проекта "Жаздық жолдама".

Руководитель Управления образования ВКО Иннеса Чернышева рассказала, что для 200 детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и победителей туристических конкурсов, впервые организуют увлекательные туры на теплоходе по Бухтарминскому водохранилищу. Этим летом в регионе будет работать военно-спортивный лагерь в районе Самар.

Фото: пресс-центр ВКО

Ребята смогут провести летний отдых не только интересно, но и познавательно. В этом году продолжится проект "Гостевая семья", который получил много положительных откликов от детей и родителей. Его география расширяется с трех до шести населенных пунктов трех районов Восточного Казахстана. Сто детей из Усть-Каменогорска, Риддера, Глубоковского, Шемонаихинского районов и района Алтай будут совершенствовать свои знания по казахскому языку, проживая в семьях Катон-Карагайского района. А 20 детей из Зайсанского и Тарбагатайского районов будут гостить в семьях Глубоковского района и Риддера, совершенствуясь в русском языке.

Пригласить на отдых в детские лагеря планируют детей из других регионов страны. Начать пилотный проект намерены со школьников, которые проживают в областях, пострадавших от паводков.

Аким области отметил, что географические и климатические условия Восточного Казахстана позволяют отдыхать и укреплять здоровье детей здесь круглый год, что является большим преимуществом. В будущем на востоке страны может появиться казахстанский "Артек".

В прошлом году в Восточно-Казахстанской области произошло 77 лесных пожаров. Уничтоженная огнем площадь составила 502 га на сумму 35,5 млн тенге. Это в 31 раз меньше, чем за аналогичный пожароопасный период 2022 года. По словам начальника управления государственного пожарного контроля ДЧС ВКО Нуржана Омиржанова, площадь пожаров и материальный ущерб удалось в десятки раз минимизировать благодаря слаженным и оперативным действиям сотрудников службы пожаротушения и лесных учреждений местного исполнительного органа.

Фото: пресс-центр ВКО

В этом году пожароопасный сезон в регионе стартовал с восьмого апреля. Для устранения лесных пожаров создано 50 совместных мобильных групп с численностью 279 человек из числа сил гражданской защиты, местной полицейской службы, лесных учреждений и местных исполнительных органов. Уже проведено 129 рейдовых мероприятий.

В целом, на расширенном заседании обсужден широкий спектр вопросов от производства пищевой и переработки мясной продукции до азов открытия туристического бизнеса.

"Во многом ситуация зависит от сельских акимов. При любых чрезвычайных ситуациях мы должны брать на себя полное руководство. Поселковые акимы, реально действующие практическое звено. Люди будут смотреть именно на акимов", – резюмировал Ермек Кошербаев.