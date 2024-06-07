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Акция "Чистый четверг" прошла еще в одном сельском округе Восточного Казахстана

Прошла еще в одном сельском округе ВКО, фото - Новости Zakon.kz от 07.06.2024 13:27 Фото: пресс-центр ВКО
В Восточно-Казахстанской области по сей день проходят субботники в рамках республиканской экологической акции "Таза Қазақстан". Сегодня сотрудники ВКО филиала партии Amanat, активисты, сельские жители и общественники принялись за уборку территории в Опытнопольском сельском округе.
"Сегодня мы находимся в селе Опытное поле Глубоковского района. В мероприятии участвуют более 100 человек. Сегодня перед участниками стоит задача – от въезда в село до границы города Усть-Каменогорска очистить полностью участок дороги от мусора, а также провести работы по благоустройству: скос травы, побелка деревьев. Это продолжение той работы, которую мы начали вчера. Всего по области в уборке задействованы более 1500 человек. Уже вывезено более 300 тонн мусора. Работа будет продолжаться еженедельно". Заместитель исполнительного секретаря ВКОФ партии Amanat Аманбай Нуркенов
Прошла еще в одном сельском округе ВКО, фото - Новости Zakon.kz от 07.06.2024 13:27

Фото: пресс-центр ВКО

Данная акция направлена на формирование экологической культуры, привлечение внимания к важности охраны окружающей среды, создание культуры бережного отношения к природе среди молодежи и взрослых.

"Наш Глубоковский район активно принимает участие в акции "Таза Қазақстан". Эта акция проходит повсеместно, сегодня у нас она продолжается проектом "Чистый четверг" в селе Опытное поле. Мы активно участвуем в субботниках с начала весны, недавно убирали береговую линию, высаживали цветы, очищали территорию от мусора. Мы будем продолжать уборку, пока не приведем в порядок родной сельских округ. Призываем всех жителей присоединиться и принять участие, чтобы сделать поселок чистым и красивым". Председатель Глубоковского районного филиала партии "Amanat" Анна Кузнецова
Прошла еще в одном сельском округе ВКО, фото - Новости Zakon.kz от 07.06.2024 13:27

Фото: пресс-центр ВКО

Продолжается экоакция и в других городах и районах Восточного Казахстана. Так, недавно в Уланском районе организовали конкурс "Лучшего села". В нем приняли участие все 45 населенных пунктов района. Акция стала настолько популярна среди жителей, что субботники начали проводить повторно, и сроки конкурса сдвинули до конца июня. Села оценивают по следующим критериям: чистота, благоустройство, вовлеченность населения в уборку территории.

Прошла еще в одном сельском округе ВКО, фото - Новости Zakon.kz от 07.06.2024 13:27

Фото: пресс-центр ВКО

В целом, по Восточно-Казахстанской области республиканской экологической акцией охвачено 15 тыс. организаций и юридических лиц, 82 тыс. дворовых территорий, 89 тыс. территорий индивидуальных частных жилых домов.

В субботниках приняли участие свыше 461 тысячи человек. Было задействовано более 6 тысяч единиц техники, вывезено 26 тысяч тонн твердых бытовых отходов, посажено более 41 тыс. саженцев.

Прошла еще в одном сельском округе ВКО, фото - Новости Zakon.kz от 07.06.2024 13:27

Фото: пресс-центр ВКО

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