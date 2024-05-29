Когда в Экибастузе появится горячая вода

В Экибастузе ремонтируют тепломагистрали. До начала отопительного сезона местные власти намерены устранить дефекты на основных ветках, передает Zakon.kz.

Pavlodarnews.kz пишет, что в ходе рабочей поездки в Экибастуз аким области Асаин Байханов осмотрел реконструируемые участки на ТМ-1 и ТМ-2. Он обсудил с градоначальником Аяном Бейсекиным состояние тепломагистралей и количество отключенных от горячего водоснабжения абонентов.

"Работы разделены на четыре этапа, чтобы минимизировать количество домов без горячего водоснабжения. Всего мы отремонтируем четыре основные ветки", – сказал Аян Бейсекин.

Проблемным участком оказалась седьмая тепломагистраль. Здесь зафиксировано 82 повреждения. На месте работают 20 бригад. 6 июня 179 многоквартирных домов снова будут подключены к горячей воде.

Специалисты также проверят вторую и четвертую магистрали по улице Машхура Жусупа. В 147 многоквартирных домах временно перекроют подачу горячей воды. Работы намерены завершить до 26 июня.

"С 26 июня начнем работы по 14-й магистрали. Здесь запитаны около 70 многоквартирных двухэтажных домов, которые также будут подключены к горячему водоснабжению", – рассказал аким.

Асаин Байханов поручил городским властям обновить списки домов только с холодной водой и уведомить местных жителей о сроках подключения.

Ранее сообщалось, что в Экибастузе объявили режим чрезвычайной ситуации техногенного характера. Причина – обрушение части трубопровода.