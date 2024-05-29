Когда в Экибастузе появится горячая вода
Pavlodarnews.kz пишет, что в ходе рабочей поездки в Экибастуз аким области Асаин Байханов осмотрел реконструируемые участки на ТМ-1 и ТМ-2. Он обсудил с градоначальником Аяном Бейсекиным состояние тепломагистралей и количество отключенных от горячего водоснабжения абонентов.
"Работы разделены на четыре этапа, чтобы минимизировать количество домов без горячего водоснабжения. Всего мы отремонтируем четыре основные ветки", – сказал Аян Бейсекин.
Проблемным участком оказалась седьмая тепломагистраль. Здесь зафиксировано 82 повреждения. На месте работают 20 бригад. 6 июня 179 многоквартирных домов снова будут подключены к горячей воде.
Специалисты также проверят вторую и четвертую магистрали по улице Машхура Жусупа. В 147 многоквартирных домах временно перекроют подачу горячей воды. Работы намерены завершить до 26 июня.
"С 26 июня начнем работы по 14-й магистрали. Здесь запитаны около 70 многоквартирных двухэтажных домов, которые также будут подключены к горячему водоснабжению", – рассказал аким.
Асаин Байханов поручил городским властям обновить списки домов только с холодной водой и уведомить местных жителей о сроках подключения.
Ранее сообщалось, что в Экибастузе объявили режим чрезвычайной ситуации техногенного характера. Причина – обрушение части трубопровода.