Акимат Экибастуза едва не потерял спецтехнику на 235 миллионов тенге

Акимату Экибастуза одно из городских предприятий передало технику, однако местные власти вовремя не зарегистрировали права собственности на часть полученного спецтранспорта, из-за чего чуть не лишились его, сообщает Zakon.kz.

Павлодар-онлайн пишет, что прокуратура Экибастуза провела анализ соблюдения законности при приобретении государством прав на имущество.

"В 2024 году в коммунальную собственность акимата города от ТОО "Экибастузтеплоэнерго" принято государственное имущество общей балансовой стоимостью 5,34 млрд тенге. Но местным исполнительным органом не обеспечена регистрация права собственности на 21 автотранспортное средство, что в последующем послужило основанием для наложения арестов по 82 исполнительным производствам", – пояснили в надзорном ведомстве.

В результате по акту надзора акимат провел претензионно-исковую работу. Решением суда обременения сняты и в государственную собственность возвращено имущество стоимостью свыше 235 млн тенге. Теперь эта спецтехника будет использоваться для коммунальных нужд Экибастуза.

Ранее сообщалось, что в Алматы по решению суда начат снос крупного недостроенного здания. Речь идет о 5-этажном строении, расположенном по проспекту Сейфуллина, 348.