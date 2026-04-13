События

Акимат Экибастуза едва не потерял спецтехнику на 235 миллионов тенге

Фото: Zakon.kz
Акимату Экибастуза одно из городских предприятий передало технику, однако местные власти вовремя не зарегистрировали права собственности на часть полученного спецтранспорта, из-за чего чуть не лишились его, сообщает Zakon.kz.

Павлодар-онлайн пишет, что прокуратура Экибастуза провела анализ соблюдения законности при приобретении государством прав на имущество.

"В 2024 году в коммунальную собственность акимата города от ТОО "Экибастузтеплоэнерго" принято государственное имущество общей балансовой стоимостью 5,34 млрд тенге. Но местным исполнительным органом не обеспечена регистрация права собственности на 21 автотранспортное средство, что в последующем послужило основанием для наложения арестов по 82 исполнительным производствам", – пояснили в надзорном ведомстве.

В результате по акту надзора акимат провел претензионно-исковую работу. Решением суда обременения сняты и в государственную собственность возвращено имущество стоимостью свыше 235 млн тенге. Теперь эта спецтехника будет использоваться для коммунальных нужд Экибастуза.

Ранее сообщалось, что в Алматы по решению суда начат снос крупного недостроенного здания. Речь идет о 5-этажном строении, расположенном по проспекту Сейфуллина, 348.

Сахибам Садырова
