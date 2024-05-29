Снег, сильные дожди и заморозки – прогноз погоды от "Казгидромета" на 30 мая

Синоптики рассказали корреспонденту Zakon.kz о погоде на предстоящий четверг, 30 мая 2024 года.

По данным РГП "Казгидромет", фронтальные системы сформируют неустойчивый характер погоды на большей части Казахстана – пройдут дожди с грозами, градом, порывистым ветром, в горных районах юго-востока – осадки в виде дождя и снега, на севере – сильный дождь.

"Западные и южные регионы страны под влиянием антициклона сохранят погоду без осадков. На юго-западе республики ожидается пыльная буря, на севере, северо-западе в ночные и утренние часы – туман. Ночью на востоке Восточно-Казахстанской, на северо-востоке Северо-Казахстанской области ожидаются заморозки -1-3°С", – говорится в сообщении.

Согласно прогнозу, высокая пожарная опасность:

сохраняется – на юге, севере Атырауской, на западе, севере, в центре Западно-Казахстанской, на востоке Жетысуской, в центре, на северо-востоке Туркестанской, на западе, востоке Жамбылской, на юге Костанайской, на западе Актюбинской областей,

– на юге, севере Атырауской, на западе, севере, в центре Западно-Казахстанской, на востоке Жетысуской, в центре, на северо-востоке Туркестанской, на западе, востоке Жамбылской, на юге Костанайской, на западе Актюбинской областей, ожидается – на юге Восточно-Казахстанской области, в центре Кызылординской.

"В пустынных районах Туркестанской области, на западе (в западной части Джаныбекского района) Западно-Казахстанской, на западе Атырауской области сохраняется, на востоке Кызылординской области ожидается чрезвычайная пожарная опасность", – добавили синоптики.

Ранее мы узнали, какой будет погода в Казахстане в последние дни весеннего месяца и в первый день лета – с 30 мая по 1 июня 2024 года.