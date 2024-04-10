Психологи помогают пострадавшим от паводков жителям ЗКО

Психологи ДЧС ЗКО и Центра Медицины катастроф МЧС оказывают помощь пострадавшим от паводков местным жителям, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в пресс-службе МЧС РК, в настоящее время пострадавшие прибывают во временных эвакуационных пунктах.





Ранее сообщалось, что спад уровня воды на реке Уил наблюдают спасатели в Актюбинской области.

Отметим, что паводки в 2024 году стали настоящим стихийным бедствием, которое затронуло не только Казахстан, но и Россию. Как говорят эксперты, стихия нанесла сильнейший ущерб за последние 80 лет.

Ранее в Министерстве финансов Казахстана рассказали о компенсационных выплатах пострадавшим во время паводков.