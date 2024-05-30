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Могут ли казахстанцам продать мясо животных, павших во время паводков

фарш, Казахстан, паводки , фото - Новости Zakon.kz от 30.05.2024 13:13 Фото: Zakon.kz
Вице-министр сельского хозяйства Амангалий Бердалин в кулуарах сената 30 мая прокомментировал слухи о том, что мясо погибших во время паводков животных в виде фарша продают на рынках страны, сообщает Zakon.kz.

Журналисты заявили, что такие слухи активно распространяются среди казахстанцев. В этой связи они поинтересовались, есть ли угроза того, что на стол к казахстанцам попадет фарш, сделанный из мяса мертвечины. 

"Я думаю, такой угрозы нет и быть не может, потому что ветеринарные лаборатории, которые существуют на объектах торговли, в их функции входит проверять. На данный момент достоверно такой информации у нас нет. Мы выезжали после публикаций, некоторые СМИ на месте провели соответствующую проверку. Но мы этого не обнаружили, факты не подтвердились", – сообщил вице-министр сельского хозяйства Амангалий Бердалин. 

Он с уверенностью заявил, что на сегодняшний день ветеринарная служба может с уверенностью сказать, что она контролирует ситуацию.

Ранее правительство Казахстана приняло постановление, регулирующее, какое имущество возместят казахстанцам, пострадавшим во время паводков.

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