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Снизится ли урожайность из-за заморозков, рассказали в МСХ

Казахстан, МСХ, заморозки , фото - Новости Zakon.kz от 28.05.2024 19:26 Фото: Zakon.kz/Мадина Мамырханова
Вице-министр сельского хозяйства РК Ербол Тасжуреков в кулуарах Мажилиса 28 мая рассказал, как заморозки могут сказаться на урожайности сельхозкультур, сообщает Zakon.kz.

Ербол Тасжуреков отметил, что большие заморозки были в Российской Федерации.

"Там как раз (холода. – Прим. ред.) прошлись по регионам, где плодово-ягодное производство в основном. У нас же если и были колебания температуры, то они были краткосрочными, не было промерзания почвы. Посевные работы у нас только с середины мая идут, то есть по сути выхода, цветения активного не было и, соответственно, вот эти краткосрочные заморозки никоим образом на посев и состояние посевов в северных регионах не повлияли и не повлияют", – отметил он.

Между тем, по его словам, есть опасение, что на юге страны частично будет снижение производства по плодовым культурам. Но и этот показатель он оценивает как "незначительный".

"Фермеры уже научены – не первый год, когда в период массового цветения наступала непогода, научились уже фермеры применять технологии по созданию микроклимата в садах. В принципе, это незначительно, основную, значительную часть своих насаждений они сохранили. Мы низкий урожай не прогнозируем", – резюмировал вице-министр.

25 мая в селе Турбат Казыгуртского района Туркестанской области  выпал снег. В этот же день завалило снегом поселок Акколь в Акмолинской области.

РГП "Казгидромет" объявило штормовое предупреждение в Астане и 15 областях Казахстана на 28 мая.

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