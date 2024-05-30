Порадует ли погода жителей Астаны, Алматы и Шымкента в первые дни лета

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Синоптики РГП "Казгидромет" предоставили прогноз погоды для трех крупных городов страны. Специалисты рассказали Zakon.kz, что ждет жителей Астаны, Алматы и Шымкента 31 мая и 1, 2 июня 2024 года.

Астана 31 мая: переменная облачность, ночью пройдет дождь. Температура воздуха ночью 2-4, днем 13-15 тепла. Сильного ветра не ожидается.

1 июня: переменная облачность, днем дождь и гроза. Температура воздуха ночью 5-7, днем 16-18 тепла.

2 июня: переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью 8-10, днем 19-21 тепла.

Алматы 31 мая: переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью 11-13, днем 25-27 тепла.

1 июня: переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью 10-12. Днем температура прогреется до 27 градусов.

2 июня: переменная облачность, днем дождь и гроза. Днем порывы ветра достигнут 13 метров в секунду. Температура воздуха ночью 13-15, днем 25-27 тепла. Шымкент 31 мая: небольшая облачность, без осадков. Температура воздуха ночью 13-15, днем 29-31 тепла.

1-2 июня: переменная облачность, без осадков. Днем порывы ветра достигнут 13 метров в секунду. Температура воздуха ночью 13-15, днем 29-31 тепла. Ранее казахстанцев предупреждали, что в четырех городах страны 30 мая ожидаются неблагоприятные метеоусловия. Подробнее ознакомиться можно по этой ссылке. Читайте также В Алматы перекроют улицу в одном из районов Как часто иностранцы усыновляют детей в Казахстане За что жители Астаны смогут получить кофе бесплатно

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