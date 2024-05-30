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Порадует ли погода жителей Астаны, Алматы и Шымкента в первые дни лета

Порадует ли погода жителей Астаны, Алматы и Шымкента в первые выходные лета, фото - Новости Zakon.kz от 30.05.2024 17:28 Фото: pixabay
Синоптики РГП "Казгидромет" предоставили прогноз погоды для трех крупных городов страны. Специалисты рассказали Zakon.kz, что ждет жителей Астаны, Алматы и Шымкента 31 мая и 1, 2 июня 2024 года.

Астана

  • 31 мая: переменная облачность, ночью пройдет дождь. Температура воздуха ночью 2-4, днем 13-15 тепла. Сильного ветра не ожидается.
  • 1 июня: переменная облачность, днем дождь и гроза. Температура воздуха ночью 5-7, днем 16-18 тепла.
  • 2 июня: переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью 8-10, днем 19-21 тепла.

Алматы

  • 31 мая: переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью 11-13, днем 25-27 тепла.
  • 1 июня: переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью 10-12. Днем температура прогреется до 27 градусов.
  • 2 июня: переменная облачность, днем дождь и гроза. Днем порывы ветра достигнут 13 метров в секунду. Температура воздуха ночью 13-15, днем 25-27 тепла.

Шымкент

  • 31 мая: небольшая облачность, без осадков. Температура воздуха ночью 13-15, днем 29-31 тепла.
  • 1-2 июня: переменная облачность, без осадков. Днем порывы ветра достигнут 13 метров в секунду. Температура воздуха ночью 13-15, днем 29-31 тепла.

Ранее казахстанцев предупреждали, что в четырех городах страны 30 мая ожидаются неблагоприятные метеоусловия. Подробнее ознакомиться можно по этой ссылке.

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