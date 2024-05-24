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Жителям Астаны и Алматы советуют приготовить теплые вещи к выходным

Жителям Астаны и Алматы советуют приготовить теплые вещи к выходным, фото - Новости Zakon.kz от 24.05.2024 16:07 Фото: pxhere
Синоптики РГП "Казгидромет" рассказали о погоде на 25, 26 и 27 мая 2024 года в трех крупных городах Казахстана. Жителей Астаны, Алматы и Шымкента на выходных последнего весеннего месяца ждет непогода, сообщает Zakon.kz.

Астана

  • 25 мая: переменная облачность, ночью осадки (дождь с переходом в снег), днем дождь, временами сильный дождь. Шквал. Порывы ветра временами могут достигать 23 метров в секунду. Температура воздуха ночью 1-3, днем 6-8 тепла.
  • 26 мая: переменная облачность, ночью осадки (дождь с переходом в снег), днем дождь. Порывы ветра временами могут достигать 20 метров в секунду. Температура воздуха ночью 2-4, днем 13-15 тепла.
  • 27 мая: переменная облачность, временами дождь. Порывы ветра временами могут достигать 14 метров в секунду. Температура воздуха ночью 6-8, днем 15-17 тепла.

Алматы

  • 25 мая: переменная облачность, ночью дождь, гроза. Ветер юго-западный 3-8, при грозе порывы 15 метров в секунду. Температура воздуха ночью 14-16, днем 20-22 тепла.
  • 26 мая: облачно, временами дождь. Ветер северо-западный 3-8 метров в секунду. Температура воздуха ночью 10-12, днем 13-15 тепла.
  • 27 мая: переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью 4-6, днем 16-18 тепла.

Шымкент

  • 25 мая: переменная облачность, днем дождь, временами гроза. Утром и днем ветер временами достигнет 15-20 метров в секунду. Температура воздуха ночью 14-16, днем 26-28 тепла.
  • 26 мая: переменная облачность, в первой половине ночи дождь. Ветер северо-западный 8-13, ночью и утром порывы 15-20 метров в секунду. Температура воздуха ночью 3-5 тепла, на поверхности почвы заморозки 2 градуса, днем 17-19 тепла.
  • 27 мая: переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 8-13 метров в секунду. Температура воздуха ночью 5-7, днем 24-26 тепла.

Стоит отметить, что похолодание ожидается по всей стране. Кроме того, ранее в РГП "Казгидромет" озвучили предварительный прогноз на июнь, а также рассказали, стоит ли ожидать слишком жаркого лета в 2024 году.

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