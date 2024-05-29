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Жителям Алматы и Шымкента повезет с погодой в конце весны

Жителям Алматы и Шымкента повезет с погодой в конце весны , фото - Новости Zakon.kz от 29.05.2024 15:41 Фото: pxhere
Синоптики РГП "Казгидромет" рассказали о погоде на 30, 31 мая и 1 июня 2024 года в трех крупнейших городах страны. По прогнозам специалистов, в столице по-прежнему будут идти дожди. А вот жители Алматы и Шымкента смогут согреться, сообщает Zakon.kz.

Астана

  • 30 мая: переменная облачность, временами дождь, гроза. Ветер юго-западный с переходом на северо-восточный 9-14, днем порывы 15-20 метров в секунду. Температура воздуха ночью +8+10°, днем +15+17°.
  • 31 мая: переменная облачность, ночью дождь. Температура воздуха ночью +4+6°, днем +14+16°.
  • 1 июня: переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью +5+7°, днем +15+17°.

Алматы

  • 30 мая: переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью +10+12°, днем +21+23°.
  • 31 мая: переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью +10+12°, днем +23+25°.
  • 1 июня: переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью +10+12°. Днем температура поднимается до +27°.

Шымкент

  • 30 мая: небольшая облачность, без осадков. Температура воздуха ночью +11+13°, днем +27+29°.
  • 31 мая: переменная облачность, без осадков. Порывы ветра могут достигать 13 метров в секунду. Температура воздуха ночью +12+14°, днем +27+29°.
  • 1 июня: переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью +12+14°, днем +28+30°.

По данным РГП "Казгидромет", в предстоящие три дня на севере, северо-западе, востоке и в центре, а 1 июня на западе республики ожидается неустойчивый характер погоды, связанный с прохождением атмосферных фронтов, которые вызовут дожди с грозами, градом и порывистым ветром.

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Анастасия Московчук
Казгидромет Астана Погода Алматы Шымкент 2024 год Прогноз погоды
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