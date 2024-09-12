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Порадует ли погода жителей Астаны, Алматы и Шымкента в ближайшие три дня

Алматы, вид на город Алматы, осень, горы, фото - Новости Zakon.kz от 12.09.2024 15:20 Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Синоптики РГП "Казгидромет" предоставили прогноз погоды на 13, 14 и 15 сентября 2024 года в трех крупнейших городах страны. По данным специалистов, в ближайшие дни в Астане, Алматы и Шымкенте осадков не ожидается, сообщает Zakon.kz.

Астана

  • 13 сентября: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный, 9-14, днем порывы 15-18 м/с. Температура воздуха ночью 5-7, днем 17-19 тепла.
  • 14-15 сентября: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 6-8, днем 18-20 тепла.

Алматы

  • 13 сентября: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью 8-10, днем 17-19 тепла.
  • 14 сентября: переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью 6-8, днем 18-20 тепла.
  • 15 сентября: переменная облачность, без осадков. Возможен слабый ветер. Температура воздуха ночью 6-8, днем 21-23 тепла.

Шымкент

  • 13 сентября: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный, 8-13, утром и днем порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 12-14, днем 27-29 тепла.
  • 14 сентября: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный, 8-13 м/с. Температура воздуха ночью 13-15, днем 27-29 тепла.
  • 15 сентября: переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью 13-15, днем 28-30 тепла.

Ранее метеорологи предоставили прогноз погоды в стране на 12, 13 и 14 сентября 2024 года. Они заявили, что в Казахстане ожидается понижение температуры.

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