Акция "Народный юрист" прошла в Астане

В Астане во Дворце школьников сегодня, 30 мая, состоялась ежегодная акция "Народный юрист". Граждане получили бесплатные юридические консультации по самым разным вопросам, сообщает Zakon.kz.

Акция "Народный юрист" стартовала в Астане в 17:00, но десятки горожан начали собираться еще с четырех часов дня, чтобы заранее занять очередь и получить квалифицированную юридическую помощь.

Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева

В рамках акции жители и гости столицы могли задать свои вопросы и получить бесплатные советы от адвокатов, нотариусов, прокуроров, следователей, судебных исполнителей, а также сотрудников Антикора, юстиции и налоговых органов. Всего – более 100 специалистов разных профилей.

Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева

"Мы смогли объединить, казалось бы, несоединимое. Это своего рода правовой all-inclusive для граждан. Уникальность акции – в ее масштабе и доступности. Вопросы от людей самые разные: от долгов и кредитов до наследства, земельных участков, квартир, субсидий, пособий. Приходят предприниматели, спрашивают, как запустить бизнес. Кто-то интересуется, как получить льготы. Конечно же, есть жалобы и обращения. Мы видим, что у людей действительно есть правовая потребность и нехватка знаний – и именно на это в том числе направлена акция: повысить правовую грамотность, наладить диалог между обществом и государством, разрушить мифы", – отметил организатор акции "Народный юрист" Михаил Коломин.

Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева

По его словам, люди иногда думают, что госорганы не работают, что они далеки от проблем простых граждан, но все наоборот.

"Есть отличные сервисы, онлайн-платформы, куда можно обратиться. Да, не все об этом знают. Отсюда слухи: "меня не приняли", "не помогли". Но на деле – все решаемо. Госслужащие делают свою работу достойно и в полном объеме. И эта акция доказательство того, что система работает. Мы уделяем особое внимание отбору. Специалисты должны быть высококвалифицированными, с опытом работы, ведь мы оказываем помощь людям, и помощь должна быть действительно профессиональной. Если говорить о представителях госорганов, то это, как правило, те, кто принимает решения или может на них повлиять. Поэтому случайных людей здесь нет", – озвучил Михаил Коломин.

Председатель Палаты юридических консультантов города Астаны Ануарбек Искаков добавил, что их палата участвует в акции ежегодно с самого начала. В этом году помощь жителям оказывают 30 консультантов.

Он отметил, что из года в год вопросы граждан повторяются. Однако у предпринимателей и ИП проблематика шире. Ранее обращались в основном по гражданским спорам и договорам, сейчас – все чаще по налоговым вопросам.

"Не у всех есть юридическое или даже высшее образование. Ориентироваться в законах сложно. Во-вторых, само законодательство очень быстро меняется – даже юристы не всегда успевают за всеми изменениями. У нас действительно сейчас бум в законодательной сфере. У нас тут, скажем так, подход двухэтапный. Многие приходят с документами, с блокнотами, записывают все. Если вопрос сложный – договариваемся встретиться повторно. Иногда это выливается в полноценное сопровождение. Все это – бесплатно. В рамках акции", — рассказал он.

Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева

Юрист Аржан Садуакас подчеркнул, что главная причина, по которой такие мероприятия необходимы, – людям сложно найти квалифицированную юридическую помощь. А если и находят, то она часто стоит слишком дорого.

"Даже базовая консультация может обойтись в немалую сумму. Именно поэтому подобные акции так важны: они предоставляют возможность каждому получить ответ на свои правовые вопросы. Кроме того, здесь можно наладить дальнейшее взаимодействие. Например, существует программа гарантированной бесплатной юридической помощи от государства. Если человек подпадает под соответствующие критерии, он может получить сопровождение в суде или при обращении в госорганы. Такие акции помогают людям понять, как устроена система, и куда можно обратиться за поддержкой. В прошлом году я участвовал впервые и уже тогда видел, насколько востребована такая помощь – было много горожан, и не хватало юристов, способных бесплатно предоставить квалифицированную консультацию", – отметил он.

Он также добавил, что помогать нужно не только за гонорар, но и из чувства долга перед обществом.

"Что касается подготовки людей к акции, я заметил, что многие приходят уже с документами, с четко сформулированными вопросами. В основном, конечно, это социально уязвимые слои населения. Им особенно важна возможность получить помощь бесплатно, ведь в обычной жизни такая консультация стоит недешево", – заявил Аржан Садуакас.

Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева

Организатор акции "Народный юрист" Михаил Коломин подчеркнул, что сегодня в этом благородном деле приняли участие более 200 населенных пунктов.



"Это большое общее дело. Мы – патриоты, люди, которые действительно формируют здесь благоприятные условия. Это наш долг, это наша Родина, это наши граждане. Мы все вместе прилагаем усилия, чтобы в нашем доме было хорошо. Спасибо вам большое", – резюмировал он.

30 мая 2025 года одновременно во всех крупных городах и населенных пунктах страны началась общереспубликанская акция "Народный юрист".

Правовые консультации, а также ответы на интересующие вопросы от госорганов могли бесплатно получить все желающие.

