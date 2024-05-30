Сильная жара на западе и заморозки на севере: синоптики объявили штормовое предупреждение

В 14 областях Казахстана на 31 мая объявлено штормовое предупреждение, сообщает Zakon.kz со ссылкой на госметеослужбу "Казгидромет".

Днем в Улытауской области ожидается гроза. В Жезказгане днем ожидается гроза.

На западе, севере, востоке Карагандинской области ожидается гроза. Ночью и утром на западе, востоке области туман. В Караганде днем ожидается гроза.

В Атырауской области ожидается ветер юго-восточный, южный днем на западе области порывы 15-20 м/с. Днем на юго-востоке области ожидается сильная жара 36 градусов. По области ожидается высокая пожарная опасность, на западе области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Ночью на юго-востоке Западно-Казахстанской области ожидается гроза. Ветер юго-западный, южный при грозе порывы 15-20 м/с. По области ожидается высокая пожарная опасность, на западе (в западной части Джаныбекского района) сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Уральске 31 мая ожидается высокая пожарная опасность.

На западе, юге, в центре Мангистауской области ожидается пыльная буря. Ветер юго-восточный на западе, юге, в центре области порывы 15-20 м/с. На северо-западе, в центре области ожидается высокая пожарная опасность.

В районе Алакольских озер Жетысуской области ожидается ветер северо-восточный порывы 15-20 м/с. На востоке области сохраняется высокая пожарная опасность.

Днем на северо-востоке Актюбинской области ожидается гроза. На западе области сохраняется высокая пожарная опасность.

Днем на севере, востоке, юге Восточно-Казахстанской области ожидается гроза, град. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный на севере, востоке, юге области 15-20 м/с. На юге области ожидается чрезвычайная пожарная опасность.

Днем на востоке, юге, в центре Абайской области ожидается гроза, град. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный на севере, юге, в центре области 15-20 м/с.

Ночью и утром на юге Северо-Казахстанской области ожидается туман. Ночью на севере области ожидаются заморозки 3 градуса. В Петропавловске ночью ожидаются на поверхности почвы заморозки два градуса.

На западе, юге Костанайской области ожидаются гроза. Днем на юге области град. Ночью и утром на севере, востоке области туман. Ветер северо-восточный с переходом на юго-западный днем на юге области порывы 15-20 м/с. На юге области сохраняется высокая пожарная опасность.

На востоке Кызылординской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, в центре области высокая пожарная опасность. В Кызылорде сохраняется высокая пожарная опасность.

Ночью и утром на юге, востоке Павлодарской области ожидается гроза. Ветер северный при грозе порывы 15-20 м/с. Ночью на севере области ожидаются заморозки три градуса.

Ночью и утром на севере, западе Акмолинской области ожидается туман. Ночью на севере, востоке области ожидаются заморозки два градуса. В Кокшетау ночью и утром ожидается туман. Ночью на поверхности почвы ожидаются заморозки два градуса.

Ранее синоптики РГП "Казгидромет" предоставили прогноз погоды для трех крупных городов страны. Подробнее можно прочитать здесь.

