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Снегопад, ливни и туман: какой будет погода в Казахстане в первые дни октября

Снегопад, ливни и туман: какой будет погода в Казахстане в первые дни октября, фото - Новости Zakon.kz от 30.09.2024 10:25 Фото: unsplash
Корреспондент Zakon.kz узнал у синоптиков о том, какая погода ожидается в Казахстане в ближайшие трое суток – с 1 по 3 октября 2024 года.

По данным РГП "Казгидромет", в первые дни октября погода на территории страны будет переменчивой.

"Северо-западный антициклон обеспечит сухую и солнечную погоду на западе и северо-западе республики. На остальной территории страны, с прохождением атмосферных фронтов, пройдут осадки, в горных районах юго-востока ожидаются сильные осадки (дождь, снег), усиление ветра, ночью и утром – туман. Резких изменений в температурном фоне не ожидается", – говорится в прогнозе.

Ранее синоптики рассказали нам, какая погода ожидает казахстанцев в сентябре 2024 года. Подробнее о том, какой будет погода в Казахстане осенью, можете узнать здесь.

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