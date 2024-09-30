Снегопад, ливни и туман: какой будет погода в Казахстане в первые дни октября
Фото: unsplash
Корреспондент Zakon.kz узнал у синоптиков о том, какая погода ожидается в Казахстане в ближайшие трое суток – с 1 по 3 октября 2024 года.
По данным РГП "Казгидромет", в первые дни октября погода на территории страны будет переменчивой.
"Северо-западный антициклон обеспечит сухую и солнечную погоду на западе и северо-западе республики. На остальной территории страны, с прохождением атмосферных фронтов, пройдут осадки, в горных районах юго-востока ожидаются сильные осадки (дождь, снег), усиление ветра, ночью и утром – туман. Резких изменений в температурном фоне не ожидается", – говорится в прогнозе.
Ранее синоптики рассказали нам, какая погода ожидает казахстанцев в сентябре 2024 года. Подробнее о том, какой будет погода в Казахстане осенью, можете узнать здесь.
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript