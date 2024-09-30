Снегопад, ливни и туман: какой будет погода в Казахстане в первые дни октября

Фото: unsplash

Корреспондент Zakon.kz узнал у синоптиков о том, какая погода ожидается в Казахстане в ближайшие трое суток – с 1 по 3 октября 2024 года.

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