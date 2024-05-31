Почему пришедшее алматинцам оповещение о ЧС носит название "президентское"

31 мая алматинцы, чьи смартфоны на операционной системе Android, получили "президентское оповещение". Многие задались вопросом, почему оповещение о чрезвычайной ситуации носит такое название.

Редакция Zakon.kz обратилась за ответом в акимат города. Оказалось, что это международные стандарты.

"Международной спецификацией 3GPP TS 23.041 стандартизированы названия заголовков каналов Cell Broadcast, в соответствии с этой спецификацией все производители телефонных аппаратов реализуют в своих мобильных устройствах на уровне операционных систем эти названия. Принятые международной спецификацией названия заголовков не изменяются. Вещание производилось на канале 4370 с зафиксированным заголовком "Президентское оповещение" и "Национальное оповещение". В данный момент разрабатываются требования для Республики Казахстан для производителей с заголовком "Национальное", – объяснили в Управлении цифровизации города.

В акимате ранее сообщили, что в Алматы 31 мая пройдет тестовый запуск системы мгновенного оповещения о ЧС Mass Alert. Пока для устройств с ОС Android. На втором этапе к системе подключат пользователей устройств с iOS.



По системе Mass Alert оповещение приходит абонентам как по всей зоне покрытия сети мобильными операторами, так и в отдельно выбранных географических зонах. Кроме того, система работает в условиях перегрузки сетей. Главное преимущество технология Cell Broadcast – мгновенное и массовое оповещение сразу всех абонентов в зоне покрытия, отметили в акимате. Также запланирована интеграция Mass Alert с автоматической системой раннего оповещения о землетрясении ДЧС Алматы.