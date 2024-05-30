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На жителях Алматы протестируют новую систему оповещения о ЧС

На жителях Алматы протестируют новую систему оповещения о ЧС, фото - Новости Zakon.kz от 30.05.2024 09:44 Фото: пресс-служба акимата Алматы
В Алматы протестируют новую систему массового оповещения при чрезвычайных ситуациях. Запуск системы мгновенного оповещения Mass Alert пройдет 31 мая 2024 года в 12:00, сообщает Zakon.kz.

Согласно сообщению городского акимата, на первом этапе систему запустят для пользователей устройств с операционной системой Android.

Им поступит тестовое оповещение в виде всплывающего окна с сообщением на казахском, русском и английском языках:

"Алаңдамаңыздар. Халықты хабардар ету жүйесіне тексеру жүргізілуде", "Не беспокойтесь. Проводится проверка системы оповещения населения", "Remain calm. The public alert system is being tested".

На втором этапе к системе подключат пользователей устройств с iOS.

Также сказано, что оповещение приходит абонентам по всей зоне покрытия сети мобильными операторами, так и в отдельно выбранных географических зонах. Кроме того, система работает в условиях перегрузки сетей.

В заключении сказано, что запланирована интеграция Mass Alert с автоматической системой раннего оповещения о землетрясении Департамента по чрезвычайным ситуациям Алматы.

23 мая стало известно об обновлении Научного центра сейсмологии Алматы: там не было ремонта с 1986 года.

4 марта 2024 года в 11:22 в Алматы произошло сильное землетрясение, а по городу зазвучали сирены. По данным казахстанских сейсмологов, сила землетрясения составила 5 баллов. Начальник ДЧС Алматы Нурлан Атыгаев попросил жителей и гостей южной столицы не поддаваться панике и доверять информации только из официальных источников.

Подобное сильное землетрясение произошло в Алматы в ночь на 23 января 2024 года. Тогда подземные толчки, которые ощутили жители и гости южной столицы, достигали 5 баллов. Все новости о сильном землетрясении в Алматы можете прочитать по ссылке.

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