Алматинцы получили президентское оповещение
Фото: Zakon.kz/Динара Халдарова
Сегодня, 31 мая 2024 года, в полдень на смартфоны казахстанцев пришло необычное уведомление. Его получили жители Алматы – а именно пользователи устройств с операционной системой Android, сообщает Zakon.kz.
Оказалось, что некоторые жители южной столицы получили президентское оповещение, в котором говорится:
"Не беспокойтесь. Проводится проверка системы оповещения населения".
Отметим, что президентское оповещение разослано на трех языках: казахском, русском и английском.
Фото: Zakon.kz
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Ранее сообщалось, что в Алматы протестируют новую систему массового оповещения при чрезвычайных ситуациях. Запуск системы мгновенного оповещения Mass Alert был запланирован на 31 мая 2024 года в 12:00. В акимате уточняли, что на первом этапе систему запустят для пользователей устройств с операционной системой Android, а на втором этапе к системе подключат пользователей устройств с iOS.
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