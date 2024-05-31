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Алматинцы получили президентское оповещение

Алматинцы получили президентское оповещение, фото - Новости Zakon.kz от 31.05.2024 12:15 Фото: Zakon.kz/Динара Халдарова
Сегодня, 31 мая 2024 года, в полдень на смартфоны казахстанцев пришло необычное уведомление. Его получили жители Алматы – а именно пользователи устройств с операционной системой Android, сообщает Zakon.kz.

Оказалось, что некоторые жители южной столицы получили президентское оповещение, в котором говорится:

"Не беспокойтесь. Проводится проверка системы оповещения населения".

Отметим, что президентское оповещение разослано на трех языках: казахском, русском и английском.

Казахстанцы получили президентское оповещение, фото - Новости Zakon.kz от 31.05.2024 12:15

Фото: Zakon.kz

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Ранее сообщалось, что в Алматы протестируют новую систему массового оповещения при чрезвычайных ситуациях. Запуск системы мгновенного оповещения Mass Alert был запланирован на 31 мая 2024 года в 12:00. В акимате уточняли, что на первом этапе систему запустят для пользователей устройств с операционной системой Android, а на втором этапе к системе подключат пользователей устройств с iOS.

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