Сулейменов о согласии супругов на выдачу кредита: Необходимо применять с умом

Председатель Национального банка Тимур Сулейменов на брифинге 31 мая высказался о новой норме, по которой кредит в банке будут выдавать с согласия супругов, сообщает корреспондент Zakon.kz.

По словам главы Нацбанка, эта норма правильная.

"На мой взгляд, норму необходимо применять с умом. Насколько я понимаю, Агентство сейчас думает о том, что должен быть какой-то порог, с которого это согласие нужно. То есть, если кто-то хочет занять 50 тыс. тенге до зарплаты, наверное, согласие супруга или супруги не нужно. Если же кто-то хочет занять 10 млн тенге, то тогда, безусловно, нужно, потому что нести эту лямку потом обоим", – объяснил Тимур Сулейменов.

По его словам, в этом вопросе нужно найти баланс, чтобы сильно не ужесточать вопрос выдачи кредитов.

"Если кто-то безответственно подходит, потом рискует благосостоянием не только своим, а своей семьи. Такого не должно быть, нужно вместе идти, раз уж семьей назвались, и вместе решение принимать", – добавил Тимур Сулейменов.

20 марта депутаты Мажилиса одобрили во втором чтении проект закона, которым предлагается запретить предоставлять банковские займы физическим лицам без согласия супруга или супруги.