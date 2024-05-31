Сулейменов о согласии супругов на выдачу кредита: Необходимо применять с умом
Фото: Zakon.kz/Тамила Муратбек
Председатель Национального банка Тимур Сулейменов на брифинге 31 мая высказался о новой норме, по которой кредит в банке будут выдавать с согласия супругов, сообщает корреспондент Zakon.kz.
По словам главы Нацбанка, эта норма правильная.
"На мой взгляд, норму необходимо применять с умом. Насколько я понимаю, Агентство сейчас думает о том, что должен быть какой-то порог, с которого это согласие нужно. То есть, если кто-то хочет занять 50 тыс. тенге до зарплаты, наверное, согласие супруга или супруги не нужно. Если же кто-то хочет занять 10 млн тенге, то тогда, безусловно, нужно, потому что нести эту лямку потом обоим", – объяснил Тимур Сулейменов.
По его словам, в этом вопросе нужно найти баланс, чтобы сильно не ужесточать вопрос выдачи кредитов.
"Если кто-то безответственно подходит, потом рискует благосостоянием не только своим, а своей семьи. Такого не должно быть, нужно вместе идти, раз уж семьей назвались, и вместе решение принимать", – добавил Тимур Сулейменов.
20 марта депутаты Мажилиса одобрили во втором чтении проект закона, которым предлагается запретить предоставлять банковские займы физическим лицам без согласия супруга или супруги.
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript