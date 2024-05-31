Выпуск новой 10-тысячной купюры: сколько потратили и кто занимался дизайном

Председатель Национального банка Тимур Сулейменов рассказал, кто занимался дизайном новой банкноты в 10 тысяч тенге и сколько на это ушло средств, сообщает корреспондент Zakon.kz.

В кулуарах брифинга журналисты поинтересовались у главы Нацбанка, как он оценивает новый дизайн 10-тысячной купюры тенге.

"На вкус и цвет товарища нет. Нам кажется, что купюра получилась яркой. Естественно, за дизайн я как председатель Национальный банка не могу отвечать. Я все-таки не творческий человек", – ответил Тимур Сулейменов.

По его словам, дизайном банкноты занималась группа дизайнеров, работающих в штате Нацбанка, поэтому на ее разработку дополнительные средства не выделялись.

"У нас есть группа дизайнеров, которые работают в штате Национального банка, мы никого не привлекали. Они сами ездили в наши музеи, ездили в Берель, в Алматинскую область. Там же смотрели артефакты по всем музеям. Так что это была работа внутренней дизайнерской группы Национального банка, поэтому дополнительных денег мы не тратили", – рассказал Тимур Сулейменов.

Ранее Национальный банк показал, как будет выглядеть новая 10-тысячная купюра образца 2024 года. В массовое обращение данные банкноты поступят в сентябре, а все банкноты старого образца будут постепенно в течение двух лет изыматься.

