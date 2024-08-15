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Как отличить новую 10-тысячную купюру от поддельной, рассказали в Нацбанке

Как отличить новую 10-тысячную купюру от поддельной, рассказали в Нацбанке, фото - Новости Zakon.kz от 15.08.2024 13:23 Фото: nationalbank.kz
Национальный банк Казахстана (НБК) 15 августа 2024 года подробно описал основные защитные элементы банкноты 10 000 тенге нового дизайна, которые помогут самостоятельно отличить настоящие банкноты от поддельных, сообщает Zakon.kz.

Банк также напоминает, что новая банкнота номиналом 10 000 тенге выпущена в обращение 28 июня 2024 года.

В массовое обращение новые банкноты 10 000 тенге поступят ориентировочно в сентябре 2024 года, поскольку для доставки во все регионы страны и адаптации оборудования (банкоматы, терминалы и др. кассовая техника) требуется дополнительное время.

О защитных элементах денежного знака

На банкноте использован специальный вид печати, создающий рельеф, – золотое интаглио. Герб Казахстана нанесен высокорельефным слоем золотистой металлической краской.

Как отличить новую 10-тысячную купюру от поддельной, рассказали в Нацбанке, фото - Новости Zakon.kz от 15.08.2024 13:23

Фото: nationalbank.kz

На лицевой стороне банкноты по краям имеются выпуклые высокорельефные элементы, хорошо различимые на ощупь. Это метка для людей с ослабленным зрением.

Как отличить новую 10-тысячную купюру от поддельной, рассказали в Нацбанке, фото - Новости Zakon.kz от 15.08.2024 13:23

Фото: nationalbank.kz

Также на банкноте имеется ныряющая двухцветная защитная нить. Она выходит на поверхность банкноты в виде пунктиров, которые просматриваются на проходящем свете, как одна сплошная нить. При изменении угла наклона банкноты проявляется динамический эффект пульсации взаимодействующих цветов синего и фиолетового.

Как отличить новую 10-тысячную купюру от поддельной, рассказали в Нацбанке, фото - Новости Zakon.kz от 15.08.2024 13:23

Фото: nationalbank.kz

Кроме того, на лицевой стороне банкноты расположен защитный элемент – патч в виде объемного изображения стилизованного барса. При повороте банкноты проявляется эффект переключения вершины горы и цифрового изображения номинала на орнамент и динамический эффект расхождения лучей в стороны.

Как отличить новую 10-тысячную купюру от поддельной, рассказали в Нацбанке, фото - Новости Zakon.kz от 15.08.2024 13:23

Фото: nationalbank.kz

Цветопеременное окно. В проходящем свете в окне силуэт вершины горы, который меняет цвет с золотого на синий.

Как отличить новую 10-тысячную купюру от поддельной, рассказали в Нацбанке, фото - Новости Zakon.kz от 15.08.2024 13:23

Фото: nationalbank.kz

На оборотной стороне банкноты расположен элемент Спарк в виде объемного изображения артефакта "Голова барса с грифонами в пасти". При изменении угла наклона банкноты цвет Спарка переходит от золотого до нефритового.

Как отличить новую 10-тысячную купюру от поддельной, рассказали в Нацбанке, фото - Новости Zakon.kz от 15.08.2024 13:23

Фото: nationalbank.kz

Отдельные художественные элементы нанесены на банкноту специальной краской с блеском золотистого цвета, так называемой иридисцентной краской.

Как отличить новую 10-тысячную купюру от поддельной, рассказали в Нацбанке, фото - Новости Zakon.kz от 15.08.2024 13:23

Фото: nationalbank.kz

Защитный элемент локальный водяной знак – электротип. В проходящем свете четко виден электротип в виде изображения номинала.

Как отличить новую 10-тысячную купюру от поддельной, рассказали в Нацбанке, фото - Новости Zakon.kz от 15.08.2024 13:23

Фото: nationalbank.kz

Ранее в Нацбанке уточняли, что 10-тысячная купюра – это вторая банкнота из новой серии "Сакский стиль". Она основана на элементах "Сакского стиля", который считается прародителем традиционного казахского орнамента и отражает наследие страны – от уникальной культуры номадов до современного Казахстана.

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