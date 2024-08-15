Как отличить новую 10-тысячную купюру от поддельной, рассказали в Нацбанке
Банк также напоминает, что новая банкнота номиналом 10 000 тенге выпущена в обращение 28 июня 2024 года.
В массовое обращение новые банкноты 10 000 тенге поступят ориентировочно в сентябре 2024 года, поскольку для доставки во все регионы страны и адаптации оборудования (банкоматы, терминалы и др. кассовая техника) требуется дополнительное время.
О защитных элементах денежного знака
На банкноте использован специальный вид печати, создающий рельеф, – золотое интаглио. Герб Казахстана нанесен высокорельефным слоем золотистой металлической краской.
Фото: nationalbank.kz
На лицевой стороне банкноты по краям имеются выпуклые высокорельефные элементы, хорошо различимые на ощупь. Это метка для людей с ослабленным зрением.
Фото: nationalbank.kz
Также на банкноте имеется ныряющая двухцветная защитная нить. Она выходит на поверхность банкноты в виде пунктиров, которые просматриваются на проходящем свете, как одна сплошная нить. При изменении угла наклона банкноты проявляется динамический эффект пульсации взаимодействующих цветов синего и фиолетового.
Фото: nationalbank.kz
Кроме того, на лицевой стороне банкноты расположен защитный элемент – патч в виде объемного изображения стилизованного барса. При повороте банкноты проявляется эффект переключения вершины горы и цифрового изображения номинала на орнамент и динамический эффект расхождения лучей в стороны.
Фото: nationalbank.kz
Цветопеременное окно. В проходящем свете в окне силуэт вершины горы, который меняет цвет с золотого на синий.
Фото: nationalbank.kz
На оборотной стороне банкноты расположен элемент Спарк в виде объемного изображения артефакта "Голова барса с грифонами в пасти". При изменении угла наклона банкноты цвет Спарка переходит от золотого до нефритового.
Фото: nationalbank.kz
Отдельные художественные элементы нанесены на банкноту специальной краской с блеском золотистого цвета, так называемой иридисцентной краской.
Фото: nationalbank.kz
Защитный элемент локальный водяной знак – электротип. В проходящем свете четко виден электротип в виде изображения номинала.
Фото: nationalbank.kz
Ранее в Нацбанке уточняли, что 10-тысячная купюра – это вторая банкнота из новой серии "Сакский стиль". Она основана на элементах "Сакского стиля", который считается прародителем традиционного казахского орнамента и отражает наследие страны – от уникальной культуры номадов до современного Казахстана.