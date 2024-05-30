Выпуск новой 10-тысячной купюры: Нацбанк сделал важное заявление
По информации Нацбанка, это вторая банкнота из новой серии "Сакский стиль". Она основана на элементах "Сакского стиля", который считается прародителем традиционного казахского орнамента и отражает наследие страны – от уникальной культуры номадов до современного Казахстана.
"При этом в массовое обращение данные банкноты поступят в сентябре 2024 года, поскольку для доставки во все регионы страны и адаптации оборудования (банкоматы, терминалы и другая кассовая техника) требуется дополнительное время", – говорится в заявлении.
О дизайне и форме денежного знака
- Цвет банкнот – сине-фиолетовый.
На лицевой стороне изображены:
- ветвь "Древо жизни" с парящей птицей (Курган Иссык, 5-4 вв. до н. э., деталь головного убора Золотого человека, сакральный смысл связи природы и верования);
- спираль ДНК и стилизованный под орнамент символ бесконечности, обозначающие связь человека с природой;
- артефакт – украшение в виде фигуры барса на вершине горы (Курган Иссык, 5-4 вв. до н. э., деталь головного убора Золотого человека, снежный барс как символ бесстрашия, могущества и красоты).
На оборотной стороне на фоне стилизованного орнаментом щита изображен барс. За основным изображением расположен круговой казахский орнамент. Он символизирует идеи:
- "Щит" символизирует защиту ценностей, древний символ – четыре стороны света, солярный знак в центре – символ созидательной энергии и жизни.
Также на оборотной стороне банкноты расположен артефакт – голова барса с грифонами в пасти (Берельские курганы "Долина Царей", 8-7 вв до н. э., ВКО, элемент украшения, символ целеустремленности и силы). В центре банкноты как фон располагается контур казахского орнамента "бесконечность", внутри которого размещен ландшафтный вид гор Заилийского Алатау.
О порядке замены и установлении периода параллельного обращения банкнот
Новые банкноты номиналом 10 тыс. тенге поступят в обращение с 28 июня 2024 года и в течение двух лет будут заменять находящиеся в обращении банкноты национальной валюты номиналом 10 тыс. тенге образца 2012 года (далее – банкнота старого образца).
То есть, все банкноты старого образца будут в течение двух лет постепенно изыматься из обращения. Соответственно, населению в этот период параллельного обращения нет необходимости самостоятельно обменивать банкноты старого образца на новые банкноты в банках второго уровня или филиалах НБК. Срок параллельного обращения банкнот старого и нового образцов будет действовать с 28 июня 2024 года по 28 июня 2026 года.
После завершения периода параллельного обращения, то есть с 28 июня 2026 года, все банки и Казпочта будут обменивать банкноты старого образца на банкноты нового образца в течение трех лет, то есть до 28 июня 2029 года. Отдельно следует отметить, что филиалы НБК будут принимать их бессрочно.
Банкноты нового образца (2024 года) и банкноты старого образца (2012 года) в период их параллельного обращения являются законным платежным средством, обязательны к приему по их нарицательной стоимости на всей территории Республики Казахстан для осуществления всех видов платежей и переводов, зачисления на банковские счета.
Они без ограничения размениваются и обмениваются во всех филиалах НБК, Казпочте, БВУ страны и филиалах банков – нерезидентов Казахстана.
В Нацбанке подчеркнули, что отказ в приеме банкнот и монет, являющихся законным платежным средством, является административным правонарушением в соответствии с Кодексом Республики Казахстан об административных правонарушениях.
Ранее заместитель председателя Национального банка Акылжан Баймагамбетов в кулуарах Сената 22 мая дал рекомендации казахстанцам на фоне планируемого выхода новой 10-тысячной купюры.