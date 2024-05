Индустриальный Алматы: министр Шарлапаев посетил новые объекты автопрома

Министр промышленности и строительства Канат Шарлапаев прибыл с рабочим визитом в Алматы и посетил действующий завод Hyundai Trans Kazakhstan и стройплощадки мультибрендового завода, а также технопарк автокомпонентов, сообщает Zakon.kz.

Основатель компании "Астана Моторс" Нурлан Смагулов ознакомил министра с ходом строительства мультибрендового завода, где будут выпускать легковые автомобили Chery, GWM (с брендами Haval и Tank) и Changan.

Производственная мощность составит 90 тыс. авто. Реализация проекта обойдется в 182 млрд тенге. Из них 30% – собственные средства Astana Motors Manufacturing Kazakhstan, 70% – заемные возвратные средства, на 15 лет по ставке 9% годовых через инструменты финансового лизинга Фонда развития промышленности и гарантии "Банка развития Казахстана".

Фото: "Астана Моторс"

"Достигнута договоренность с брендодержателями о производстве моделей Сhery Tiggo 2, Haval Jolion, Tank 300. На стадии согласования модели от Changan. Полная модельная линейка завода будет представлена перед пилотным запуском производства. Планируется, что 40% продукции будет реализовываться на отечественном рынке, 60% – предназначено для экспорта в страны СНГ". Нурлан Смагулов

Фото: "Астана Моторс"

Astana Motors Manufacturing Kazakhstan – масштабное предприятие, здесь будет создано 3600 рабочих мест, а учитывая продажи и логистику, размер штата сотрудников достигнет 6000. В проекте, кроме производственных площадей, заложены зоны отдыха и спортивные площадки для персонала.

"Для нас важно не только создать для людей безопасные условия труда и возможность зарабатывать, но и обеспечить досуг, эмоциональную и физическую разгрузку. Для этого на территории предприятия предусмотрен комплекс для занятия разными видами спорта. Также здесь будет большой кинозал и бесплатная столовая на 1000 мест. Со строительством укладываемся по срокам, завершим его до декабря 2024 года. Старт пилотного производства на новом заводе запланирован на начало 2025 года". CEO "Астана Моторс" Бекнур Несипбаев

Визит министра совпал с приездом ключевых китайских партнеров завода – поставщиков высокотехнологичного оборудования Automotive Engineering Corporation. AE Corporation – лидер по производству оборудования для автомобильных заводов с более чем 60-летней историей. Клиентами компании являются BMW, Hyundai, Toyota, Jaguar, Land Rover, BYD, Mercedes-Benz, Volkswagen и других. Компанией реализовано более 30 000 проектов, оборудовано около 80% заводов по всему миру.

"Мы знаем, насколько Казахстан заинтересован в этом проекте. Поэтому осознаем, какая ответственность лежит на нас. Мы с большой честью готовы сотрудничать и поставить на ваш завод только качественное и современное оборудование. Сейчас оно специально для вас создается по лучшим технологиям и стандартам". CEO Automotive Engineering Corporation Цзя Сицзюнь

Фото: "Астана Моторс"

Министр промышленности и строительства выразил уверенность в том, что проект будет завершен в срок и внесет свой вклад в индустриализацию страны.

"Это уникальный проект – единственный завод, где будут выпускаться модели трех ведущих китайских брендов. Здесь будут использоваться современные зеленые технологии. Компании, которые поставляли оборудования для лучших брендов, готовы помогать нам – и это большой успех". Канат Шарлапаев

Нурлан Смагулов подчеркнул, что в Казахстане назрела необходимость открытия предприятий по производству автокомпонентов. Поэтому в Индустриальной зоне Алматы также строится технопарк автокомпонентов, который включит в себя предприятия по производству автомобильных сидений, резиновых и пластиковых изделий для автомобилей (полиуретановые коврики, подкрылки, брызговики), электронного аудио- и видеооборудования для автомобилей, а также складские помещения.

Фото: "Астана Моторс"

Проект реализуется совместно с южнокорейскими корпорациями Motrex Co Ltd. и Youngsan Glonet Corp. Ltd. Предприятия начнут работу уже в этом году, продукция технопарка будет поставляться на автомобильные заводы Казахстана.

"Глава государства поставил задачу перед автопромом по углублению локализации. Чтобы казахстанцы могли считать автомобили казахстанскими, необходимо производить автокомпоненты и запчасти. На наших предприятиях в год будут выпускать 100 тысяч разных комплектов. Штат сотрудников производственного комплекса составит 400 человек". Нурлан Смагулов

Стороны отметили, что Алматы становится по-настоящему индустриальным хабом. В настоящее время в Казахстане возрождается промышленность и автопром с новыми заводами вносит большой вклад в индустриализацию.